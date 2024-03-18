Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: “5 Yılda Gazipaşa’ya 925 Milyon Liralık Yatırım Yaptık”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gazipaşa Belediyesi’nin toplu açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “5 yılda Gazipaşa’ya 925 milyon TL yatırım yaptık. Çok güzel bir kültür merkezi tamamladık ve bütün etkinliklerimizi orada yapıyoruz. 5 yıllık süreçte Antalya’mızda 5 yılda hiç yapılmayan şeyleri yaptık. Demek ki iktidarı muhalefeti fark etmiyor, yeter ki milletin parasını millete harcayın” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gazipaşa Belediyesi’nin toplu açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “5 yılda Gazipaşa’ya 925 milyon TL yatırım yaptık. Çok güzel bir kültür merkezi tamamladık ve bütün etkinliklerimizi orada yapıyoruz. 5 yıllık süreçte Antalya’mızda 5 yılda hiç yapılmayan şeyleri yaptık. Demek ki iktidarı muhalefeti fark etmiyor, yeter ki milletin parasını millete harcayın” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın toplu açılış törenine katıldı.

Yoğun ilgi ve coşkunun olduğu törende halka seslenen Başkan Böcek, Gazipaşa’ya A’dan Z’ye her alanda yatırım yaptıklarını belirterek, “5 yılda Gazipaşa’ya 925 milyon TL yatırım yaptık. Çok güzel bir kültür merkezi tamamladık ve bütün etkinliklerimizi orada yapıyoruz. 5 yıllık süreçte Antalya’mızda 5 yılda hiç yapılmayan şeyleri yaptık. Demek ki iktidarı muhalefeti fark etmiyor yeter ki milletin parasını millete harcayın” diye konuştu.

Antalya’da altyapı projelerine de büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Böcek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kemer’de katıldığı arıtma tesisi töreninde yaptığı konuşmaya dikkati çekti. Başkan Böcek, açılışı yapılan arıtma tesisinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasından yapılan protokol ile hayata geçirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Sayın Bakan Mavi Bayrak’tan bahsetmiş. Bizler sosyal demokrat anlayışla deniz denetimi, kanalizasyonlar, 35 arıtmamızla turizme hizmet ediyoruz ama görmezden geliyorlar. Kemer’de açılış yapıyorlar. Daha bizim mühendislerimiz tesisle ilgili kabul yapmadı alelacele açılış yaptılar. Bir de kendileri yapmış gibi konuştular. Kemer’de ASAT’ın 27 yıllık atık su gelirini veriyoruz. İnsanda önce Allah korkusu olacak.”

Başkan Böcek, Özel ile Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından Gazipaşa'ya kazandırılan Tropikal Park ve Tropik Sera'yı ziyaret ederek, doğal güzellikleri yerinde inceledi.

Anka Haber Ajansı