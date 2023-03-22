Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Gaziantep Nurdağı'ndaki Yaşam Alanında Kılıçdaroğlu’nu Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir’in Gaziantep’in Nurdağı ilçesine kurduğu çadır ve konteyner kenti ziyaret eden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesine kurduğu çadır ve konteyner kenti ziyaret eden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Böcek'ten, Nurdağı ve Islahiye'deki çalışmaları hakkında bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, çadır ve konteyner alanında incelemelerle bulundu. Başkan Böcek, bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı sosyal, tarımsal ve teknik hizmetlerle ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Bölgede, yıkılan, acil yıkılacak, ağır orta hasarlı bina sayısının 5 bin 825 olduğunu belirten Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. 14 bin büyükbaş, 70 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. 270 bin hektar tarım alanı var. Afet koordinasyon merkezimiz, aşevimizle insanların günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya çalışıyoruz. Bütün araç gereçlerimiz burada. Depremzede kardeşlerimize kuaförlük dahil tüm günü birlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımız için iki tane kreş açtık. Öğrencilerimizin eğitimine destek olmak amacıyla kitaplar getirdik. Depremzede kardeşlerimize psikolojik destek veriyoruz. Ayrıca tarım ve hayvancılık desteklerimiz sürüyor. Tohum, gübre, yem ve veterinerlerimizle aşılama desteğimiz devam etmektedir."

Böcek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabrini ve daha sonra şehitlerimizin mezarlığına gittik. Daha sonra Millet Buluşması'nı gerçekleştirdik. Nurdağı ve İslahiye ilçemizde 15 Şubat itibarıyla görev verildi ve hemen çalışmalara başladık. Burada aşevimizi ve fırınımıza açtık. Halkın talepleri doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Millet Buluşması bugün Trabzon'daydı ancak Genel Başkan'ımız burada depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldi. Afetzedelere destek olan tüm belediye başkanı, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaraları hep birlikte saracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha aydınlık daha özgürce yaşayacağımız güzel günler hep bizi bekliyor."

Anka Haber Ajansı