Antalya Demre'de Ceviz Büyüklüğündeki Dolu Yağışı Seralarda Büyük Zarara Yol Açtı

Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen dolu ve sel felaketi, seralarda büyük zarara yol açtı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın aralarında bulunduğu CHP heyeti, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Arı, yaklaşık 40’ı cam, 200 serada zarar olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçinin zararının karşılanması için destek istedi.

(ANTALYA)- Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen dolu ve sel felaketi, seralarda büyük zarara yol açtı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın aralarında bulunduğu CHP heyeti, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Arı, yaklaşık 40’ı cam 200 serada zarar olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçinin zararının karşılanması için destek istedi.

Antalya’nın Demre ilçesi Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde birden bastıran dolu ve sağanak yağış, sele neden olurken seralarda büyük zarara yol açtı. Sel nedeniyle toprağın sürüklendiği bölgede deniz kırmızıya boyandı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Kerem Kaya Turan, CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, CHP Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ve Demre Ziraat Odası Başkanı Yusuf Kapar, afet bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Arı, yaptıkları incelemenin ardından “Kar gibi birikmiş dolu. Dün bütün gün yağan dolu nedeniyle bölgede büyük zarar meydana geldi. Seralar ve ürünler zarar gördü. Buradaki Tarım Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyoruz. Çiftçimizin uğramış olduğu zararın en kısa zamanda desteklenerek karşılanması gerektiğini, çiftçimize el atılması gerektiğini ifade ediyorum. Belediyemizin sorumluluğunda olan yollarda büyük zarar görmüştü. AFAD’ın da destek vermesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için hızlı bir şekilde yardımların yapılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Heyete eşlik eden Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da “Felaketin ilk anından itibaren belediye ekiplerimiz sahada, kapanan yolların açılması ve selin etkilediği alanların temizlenmesi için aralıksız çalışıyoruz. Bugün de kıymetli misafirlerimizle birlikte hemşehrilerimizin yanında olduk. Bu süreçte dayanışma ve birlik en büyük gücümüz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” diye konuştu.

Serası zarar gören bir çiftçi, doluya seranın içinde yakalandığını belirterek “Orada kaldım içinden çıkamadım. Bu hale geldi” dedi.

Bir başka çiftçi ise “İki dönüm yerim vardı, içindeki mahsulüyle birlikte gitti” derken, bir başka çiftçi “Küçük küçük başladı sonra ceviz büyüklüğünde yağdı, baktı her tarafı. Zararımız büyük. Camlar kırıldı, seraları bastı” diye konuştu.

Bir çiftçi de “Ben daha böyle bir şey görmedim. Tüm sezonum bitti. Yeni başladım daha iki üç kez toplamıştım” dedi.

Anka Haber Ajansı