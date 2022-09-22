Antalya'da Çay Kenarındaki Sazlık Ve Ağaçlıkta Çıkan Yangın, 3 Saatte Söndürüldü

Antalya'da Çay Kenarındaki Sazlık Ve Ağaçlıkta Çıkan Yangın, 3 Saatte Söndürüldü

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Antalya ile Muğla arasından geçerek denize dökülen Eşen Çayı'nın Kaş'a bağlı Ova Mahallesi kıyısında, sazlık, okaliptüs ve Kıbrıs akasya ağaçlarının bulunduğu bölgede dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangın bölgesine Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Artan rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan müdahale edilemezken, 7 arazöz, 3 su tankeri, 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne bağlı iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Antalya'da Çay Kenarındaki Sazlık Ve Ağaçlıkta Çıkan Yangın, 3 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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