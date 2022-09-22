Antalya'da Çay Kenarındaki Sazlık Ve Ağaçlıktaki Yangın Yeniden Alevlendi (3)
YANGIN YENİDEN BAŞLADIAntalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan yangın, rüzgarla birlikte yeniden alevlendi....
YANGIN YENİDEN BAŞLADI
Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan yangın, rüzgarla birlikte yeniden alevlendi. Yangına müdahale için bölgeye hava takviyesi de gönderildi. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, "2 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yangına müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar var. Şu an tehlikeli bir durum yok, önü kesildi. Ama rüzgar yön değiştiriyor. Bu olumsuz bir durum" dedi. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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