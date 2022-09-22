Antalya'da Çay Kenarındaki Sazlık Ve Ağaçlıktaki Yangın Yeniden Alevlendi (3)

Antalya'da Çay Kenarındaki Sazlık Ve Ağaçlıktaki Yangın Yeniden Alevlendi (3)

YANGIN YENİDEN BAŞLADIAntalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan yangın, rüzgarla birlikte yeniden alevlendi....

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan yangın, rüzgarla birlikte yeniden alevlendi. Yangına müdahale için bölgeye hava takviyesi de gönderildi. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, "2 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yangına müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar var. Şu an tehlikeli bir durum yok, önü kesildi. Ama rüzgar yön değiştiriyor. Bu olumsuz bir durum" dedi. (DHA)

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Antalya'da Çay Kenarındaki Sazlık Ve Ağaçlıktaki Yangın Yeniden Alevlendi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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