Antalya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Antalya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, inşaat yapımı nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, inşaat yapımı nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat sahibi Hacı Ç. ve yanındakiler Mustafa Ö., Yılmaz Ö. ve Hüseyin Ş. ile inşaat ustası Ali Nazlı (45), oğlu Musa Nazlı (24) ve kayınbiraderi Yılmaz Kara (35) arasında, iddiaya göre, inşaat yapımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, inşaat sahibi ve yanında bulunan kişiler tarafından yapılan bıçaklı saldırıda Ali Nazlı, oğlu Musa Nazlı ve kayınbiraderi Yılmaz Kara aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz Kara, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Musa Nazlı, Serik Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Ali Nazlı'nın sağlık durumunun iyi, diğer yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Serik Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın şüphelilerinden Hacı Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Antalya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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