Antalya'da Makilik Yangını

Antalya'da Makilik Yangını

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkindeki makilikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler bir anda yayıldı. Bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle yangına 4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi. Ardından Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, iş makineleri, ilk müdahale araçları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı da müdahale çalışmalarına katıldı. Yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.(DHA)

FOTOĞRAFLI

Antalya'da Makilik Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Sivasspor - Hatayspor Maçının Ardından
Sivasspor - Hatayspor Maçının Ardından
Bursa'da Düğün Yolunda Kaza: 1'i Çocuk 5 Yaralı
Bursa'da Düğün Yolunda Kaza: 1'i Çocuk 5 Yaralı
Kazayla Ağabeyinin Vurduğu Kız Çocuğu, Kurtarılamadı
Kazayla Ağabeyinin Vurduğu Kız Çocuğu, Kurtarılamadı
Fatih'te Tarihi Surlarda Yangın
Fatih'te Tarihi Surlarda Yangın
Malatya'da 2 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
Malatya'da 2 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
'eker I Run 2022'de, 3 Bin Katılımcı Sporun Ve İyiliğin Ritmini Yakalamak İçin Koştu
'eker I Run 2022'de, 3 Bin Katılımcı Sporun Ve İyiliğin Ritmini Yakalamak İçin Koştu
5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın Kazakistan'da Yapılacağı Açıklandı
5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın Kazakistan'da Yapılacağı Açıklandı