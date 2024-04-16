Antalya'da Mesut Kocagöz’ün Tutuklanmasına Chp’lilerden Protesto
Antalya’da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasını CHP'liler protesto etti.
CHP’liler, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasını protesto etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü cezaevinde ziyaret etti. Zeybek ziyaretin ardından basına açıklama yaptı.
Açıklamanın ardından cezaevine doğru yürümek isteyen grupla emniyet güçleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında fenalaşan bir kişi ambulansa götürüldü.
Anka Haber Ajansı