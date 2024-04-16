Antalya'da Mesut Kocagöz’ün Tutuklanmasına Chp’lilerden Protesto

Antalya'da Mesut Kocagöz’ün Tutuklanmasına Chp’lilerden Protesto

Antalya’da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasını CHP'liler protesto etti.

CHP’liler, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasını protesto etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü cezaevinde ziyaret etti. Zeybek ziyaretin ardından basına açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından cezaevine doğru yürümek isteyen grupla emniyet güçleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında fenalaşan bir kişi ambulansa götürüldü.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Konuralp'ten Başak Demirtaş Ve Zengin'e Destek, Trol Saldırısıyla Mücadele Çağrısı
Konuralp'ten Başak Demirtaş Ve Zengin'e Destek, Trol Saldırısıyla Mücadele Çağrısı
Erdoğan: "13 Nisan Gecesi Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Gerilimin Birinci Müsebbibi Netanyahu'dur"
Erdoğan: "13 Nisan Gecesi Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Gerilimin Birinci Müsebbibi Netanyahu'dur"
Chp Heyeti, Demirtaş Ve Yüksekdağ'ın Yargılandığı Davayı Takip Edecek
Chp Heyeti, Demirtaş Ve Yüksekdağ'ın Yargılandığı Davayı Takip Edecek
Ağbaba Ve Zengin Arasında "İsrail Tartışması"
Ağbaba Ve Zengin Arasında "İsrail Tartışması"
Gökan Zeybek'ten Akp'ye Kocagöz Tepkisi: "Mahkemeler Üzerindeki Bu Vesayet Anlayışından Vazgeçin"
Gökan Zeybek'ten Akp'ye Kocagöz Tepkisi: "Mahkemeler Üzerindeki Bu Vesayet Anlayışından Vazgeçin"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Abd Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass İle Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Abd Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass İle Görüştü
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ata’nın Huzurunda
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ata’nın Huzurunda