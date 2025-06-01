Antalya’da Milletvekilleri, Kent Merkezine “Free İmamoğlu” Yazılı Pankart Astı

Antalya’da Milletvekilleri, Kent Merkezine “Free İmamoğlu” Yazılı Pankart Astı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için CHP’li Antalya milletvekilleri kent merkezindeki önemli noktalardan biri olan Tophane Parkı’na “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankart astı.

(ANTALYA) - CHP Antalya milletvekilleri, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için kent merkezindeki önemli noktalardan biri olan Tophane Parkı’na "Free İmamoğlu" (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankart astı.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Turkiyenin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitiglerinin bu haftaki adresi Antalya.

CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, miting öncesi kent merkezindeki önemli noktalardan biri olan Tophane Parkı’na, İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankartı astı.

Anka Haber Ajansı

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