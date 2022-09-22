Antalya'da Orman Yangını (2)

Antalya'da Orman Yangını (2)

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla yayıldı.

EVLER VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilirken, yangının sıçradığı bazı evlerin ve seraların hasar gördüğü belirlendi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlardan bazılarının, araçlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

İLK MÜDAHALE 5 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kumluca'da meydana gelen orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları fedakarca yeşil vatan için çalışıyor. Göğsünüze ateş, ayağınıza taş değmesin" denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Antalya'da Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Samsun’da Orman Ürünleri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Samsun’da Orman Ürünleri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Ayşegül'ün Ağabeyi Salonda Tercümana Jiletle Saldırdı, Duruşma Ertelendi
Ayşegül'ün Ağabeyi Salonda Tercümana Jiletle Saldırdı, Duruşma Ertelendi
Antalya'da Orman Yangını (1)
Antalya'da Orman Yangını (1)
Eniştesini Kaldırım Taşıyla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Eniştesini Kaldırım Taşıyla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Marmaris'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürerken, Öncekilerin Yaraları Sarılıyor
Marmaris'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürerken, Öncekilerin Yaraları Sarılıyor
Yolda Yürüyen Kadına Otomobilin Çarptığı Kaza Kamerada
Yolda Yürüyen Kadına Otomobilin Çarptığı Kaza Kamerada
Bakan Kirişci'den Denizli'de Düşen Helikopterin Mürettebatına Ziyaret
Bakan Kirişci'den Denizli'de Düşen Helikopterin Mürettebatına Ziyaret