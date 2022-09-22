Antalya'da Orman Yangını (2)

EVLER VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilirken, yangının sıçradığı bazı evlerin ve seraların hasar gördüğü belirlendi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlardan bazılarının, araçlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

İLK MÜDAHALE 5 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kumluca'da meydana gelen orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları fedakarca yeşil vatan için çalışıyor. Göğsünüze ateş, ayağınıza taş değmesin" denildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı