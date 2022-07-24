Antalya'da Orman Yangını; 2 Saatte Kontrol Altına Alındı (2) - Yeniden

Antalya'da Orman Yangını; 2 Saatte Kontrol Altına Alındı (2) - Yeniden

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

Semih ERSÖZLER- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Lara Turizm Yolu'ndaki ormanda çıktı. Girişin yasak olduğu ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

EKİPLERE SU TAŞIDILAR

Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Çevredekiler de ellerindeki tırmıklarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu sırada bazı kişiler de itfaiye erleri ile orman işçilerine su taşıdı. Yoğun duman nedeniyle ekipler, zor anlar yaşadı. 6 arazöz, 2 su ikmal, 2 ilk müdahale, 3 helikopter, 4 uçak ve onlarca itfaiyenin müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

'GEÇ FARK ETTİK'

Lara sahilinden arkadaşları ile beraber denize giredikleri sırada alevleri fark ettiklerini belirten Muhammed Akif Cezayirli, "Geç fark ettik. Helikopterler geldi. Önemli olan ormanlara cam ve sigara izmariti atmamak" dedi. Yangına üzüldüklerini söyleyen İbrahim Yıldızhan da "Arkadaşlarımla sahilde yüzüyorduk. Sonra duman yükseldiğini gördük. Üzüldük. İnşallah tekrar fidanlar ekilir, ağaçlar çıkar" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Antalya'da Orman Yangını; 2 Saatte Kontrol Altına Alındı (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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