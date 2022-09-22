Antalya'da Orman Yangını (3)

Antalya'da Orman Yangını (3)

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, saat 16.00 sıralarında yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, saat 16.00 sıralarında yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın alanında kalan 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki seraların bazılarının plastik örtüleri eridi, bazıları tamamen yandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'ZARARIMIZ BÜYÜK'

Bölgede seracılık yapan Emre Çılgın, "Buraya çalışmaya gelecektik. Fark ettik, 5 dakika olmadı gelene kadar yetişemedik. Zararımız büyük. Yarın dikimimiz vardı. Hem evimiz yandı hem seramız" dedi. Engin Çılgın da bölgede 4-5 evin yanmış olabileceğini söyledi.

Evi yanan Ahmet Kahraman, "Evde değildim, işte çalışıyordum. Buraya geldik. Ev yandı gitti" diye konuştu. (DHA)

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Antalya'da Orman Yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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