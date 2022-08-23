Antalya’daki Yangında Tuğsem İle 2 Kedisi Sepetli Merdivenle Kurtarıldı

ANTALYA'da oturduğu apartmanın 5'inci katında çıkan yangında mahsur kalan Tuğsem Korkmaz (17) ile siyam cinsi kedileri "Sirius" ve "Spica', itfaiye görevlileri tarafından sepetli merdivenle kurtarıldı.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da oturduğu apartmanın 5'inci katında çıkan yangında mahsur kalan Tuğsem Korkmaz (17) ile siyam cinsi kedileri "Sirius" ve "Spica', itfaiye görevlileri tarafından sepetli merdivenle kurtarıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Meydankavağı Mahallesi 1151 sokak üzerinde 8 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evde Siyam kedileri "Sirius" ve "Spica" ile beraber bulunan Tuğsem Korkmaz, bir anda dumanların yükseldiğini gördü. Bulunduğu odayı saran duram nedeniyle evden çıkamayan Tuğsem Korkmaz, kedileriyle beraber hemen katlanır cam sisteminin olduğu balkona gitti. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ANNE AŞAĞIDA, KIZI YUKARIDA AĞLADI

İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girerken, balkondan da destek sağlayarak yangına müdahale etti. Bu sırada yangını haber alarak evine gelen anne Tuğba Korkmaz, gözyaşları içeresinde kızına yardım edilmesini istedi. Anne Korkmaz, kızına da seslenerek dikkatli olmasını istedi. Tuğsem Korkmaz ise cam balkon sisteminin köşesinden ağlayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KEDİLERLE BIRLIKTE SEPETLİ MERDİVENLE İNDİRİLDİ

Ekipler, "Sirius" ve "Spica" isimli siyam kedileri kafese koyduktan sonra Tuğsem Korkmaz ile birlikte sepetli merdivene aldı. Kedileriyle beraber sepetli merdivenle indirilen Tuğsem Korkmaz, kendisini ağlayarak bekleyen annesi ve yakınlarına sarıldı. Sağlık ekiplerinin oksijen tedavisi uyguladığı Tuğsem Korkmaz, tedavisi yapılmak üzere ambulansa götürüldü. Sirius ve Spica ise ailenin yakınlarına teslim edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı