Antalyalı Yurttaş: Operasyonlar Halkın Gördüğü Yolsuzluklara Yönelik Olsa Çok Daha İyi Olacak

Antalyalı yurttaşlar, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için yarın Antalya’da yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Almanya’da yaşayan İsmet Özdemir, "Sadece acı acı gülüyorum. Ülkenin geldiği hale bir bakın. Efendim 'Almanya bizi kıskanıyor.' Niye kıskansın ki kardeşim Almanya seni" dedi. Antalyalı bir diğer yurttaş, İmamoğlu'nun suçsuz veya suçlu olduğunu kanıtlanmadan halen hapishanede tutulmasını doğru bulmadığını

HABER: Mehmet OFLAZ / Fatoş SUNAR - KAMERA: Tunahan GÜLER

(ANTALYA) - Antalyalı yurttaşlar, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için yarın Antalya’da yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Almanya’da yaşayan İsmet Özdemir, "Sadece acı acı gülüyorum. Ülkenin geldiği hale bir bakın. Efendim "Almanya bizi kıskanıyor." Niye kıskansın ki kardeşim Almanya seni" dedi. Antalyalı bir diğer yurttaş, İmamoğlu'nun suçsuz veya suçlu olduğunu kanıtlanmadan halen hapishanede tutulmasını doğru bulmadığını belirterek, "Operasyonlar, bizim, halk olarak gördüğümüz bazı yolsuzluklara yönelik olsa çok daha iyi olacak sanıyorum. O tür operasyonlarla sabah uyanmayı tercih ederiz" diye konuştu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dokuzuncu adresi Antalya olacak. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 18.00’de Kepez Turgut Özal Kapalı Spor Salonu önünde miting düzenlenecek.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlar, İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Bir yurttaş son operasyonlara ilişkin, "Haksız yere alınmış insanlar. Soru sormadan, soruşturulmadan, insanların fikirlerini almadan o insanları direkt alıp içeri atıyorlar" dedi.

“Bunlardan kurtulmadığımız sürece bu böyle devam eder”

72 yaşındaki bir diğer yurttaş ise, böyle bir şey görmediğini belirterek şunları kaydetti:

“Bunlardan kurtulmadığımız sürece bu böyle devam eder. Bunlar başımızdaki en büyük belalar. Bunlardan kurtulmamız lazım. Yoksa bizim hayatımız düzelmez. Ben 30 sene zehirin içinde çalıştım ya. Memlekete 30 sene hizmet ettim zehirin içinde. Matbaada çalıştım, dizgi dizdim. Benim dizdiğim yazılar, kitaplar, gazeteler, dergiler dünyayı beş sefer dolanır. Emekliyim ben. Yazık günah değil mi bize" dedi. Emekli maaşının yetmediğini belirten yurttaş, "Aldığım 20 lira para. Kiracıyım ben, hala kiracıyım. Geberip gideceğim, kiracıyım" dedi.

"Ta babasının evine gittiler, köyünü aradılar"

Yurt dışında yaşadığını söyleyen İsmet Özdemir, "Yurt dışından gelip de "Almanya'da hiçbir şeyi yok" diyenler var ya, onların ağzının üstüne böyle vurasım geliyor. İki misli pahalı burası. Euro'ya çevirdiğimiz zaman bile iki misli pahalı" ifadelerini kullandı. Özdemir, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak, "Siyasiden başka bir şey değil. Aradılar, her tarafını aradılar. Neyi buldular? Ne buldular? Ta babasının evine gittiler, köyünü aradılar. Ne buldu? 2 dolar mı, 10 dolar mı para buldu. Öyle komik şeyler yaşıyoruz ki şeyden daha kötü, bu FETÖ zamanından, zaten FETÖ'yü ödüllendirerek cezalandırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sadece acı acı gülüyorum"

Bunun böyle nereye kadar gideceğini ama gitmemesi gerektiğini dile getiren Özdemir, bugün sabah yapılan operasyon için, "Artık acı acı gülüyorum. Sadece acı acı gülüyorum. Ülkenin geldiği hale bir bakın. Efendim "Almanya bizi kıskanıyor." Niye kıskansın ki kardeşim Almanya seni ya? Niye kıskansın yani? Ben emekliyim, 800 Euro emekli aylığım var. Üstünü devlet veriyor, bin 200 Euro gelirim var. Alkolüm yok, sigaram yok. Rahat geçinip gidiyorum. Rahatsın. Rahat yaşıyorsun" dedi.

Özdemir, "Neden hala yüzde 30 küsurlarda bu adamın oyu, ona aklım ermedi bir türlü. Biliyorsanız lütfen söyleyin de beni de aydınlatın rahatlayayım" diye konuştu.

"Halk tarafından seçilmiş birisinin hapishanede bu kadar tutulmasını doğru bulmuyorum"

Demokratik bir ülkede böyle bir şeyin olmasının doğru olmadığını kaydeden bir başka yurttaş, "Halen daha suçsuz veya suçlu olduğunun kanıtlanmadığından dolayı hapishanede tutulmasını doğru bulmuyorum. Kendisinin yaptığı veya yapmadığı şeyler hakkında bir bilgim yok. Fakat demokratik bir ülkede halk tarafından seçilmiş birisinin hapishanede uzun zaman bu kadar tutulmasını doğru bulmuyorum. Aynı şekilde Ümit Özdağ da, daha henüz iddianamesi falan yok" dedi. Antalyalı yurttaş, ülkede bir rahatsızlık havası yaratıldığını söyleyerek, "Ülkemizde yalnız biz değil, ben dışarıdaki insanlarla da konuşuyorum. Türkiye'de bu kadar insanların tutuklanması Batı dünyasına veya demokratik dünyaya uygun bir davranış değil. Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz ve her sabah yeni bir tutuklanmayla, operasyonla uyanmak iyi bir şey değil. Aynı zamanda operasyonlar, bizim, halk olarak gördüğümüz bazı yolsuzluklara yönelik olsa çok daha iyi olacak sanıyorum. O tür operasyonlarla sabah uyanmayı tercih ederiz" diye konuştu.

"Hukuka aykırı"

Diğer bir yurttaş, İmamoğlu'nun tutuklanması ve son gelişmeler için, "Çok üzücü ve doğru olmayan bir olay. Hukuka aykırı, kanunlara aykırı olan bir olay" değerlendirmesini yaptı. Olaylarının hepsinin çok kötü olduğunu söyleyen yurttaş, "Karşı koymak lazım, bir şey yapmak lazım ama nasıl yapacağımızı mı bilmiyoruz, neden, halktan mı diyeyim veyahut da toplumdan neden bir tepki olamıyor acaba? Bence esas sorun orada başlıyor" dedi.

Anka Haber Ajansı