Apartmanda Çıkan Yangında 4 Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Apartmanda Çıkan Yangında 4 Daire Kullanılamaz Hale Geldi

AĞRI'da, 7 katlı apartmanın en üst kadından çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, 7 katlı apartmanın en üst kadından çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Erzurum Caddesi'nde 7 katlı bir binanın en üst katında oturan Halis Kayabaş'ın evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, yandaki dairelere de sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da ekipleri destek verdi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan Erzurum Caddesi, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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Apartmanda Çıkan Yangında 4 Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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