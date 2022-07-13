Apartmandaki Yangında Mahsur Kalanlar İtfaiye Merdiveni İle Kurtarıldı

Apartmandaki Yangında Mahsur Kalanlar İtfaiye Merdiveni İle Kurtarıldı

SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, apartman içine yayılan duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı bina sakinleri itfaiye merdiveniyle indirildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki depoda yangın çıktı. Apartman içerisinde yayılan dumanı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında apartmanı saran duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı bina sakinlerini itfaiye merdiveniyle indirildi. Binaya dolan dumandan hafif etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Apartmandaki Yangında Mahsur Kalanlar İtfaiye Merdiveni İle Kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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