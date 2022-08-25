Apartmanın 4'üncü Katından Havalandırma Boşluğuna Düştü

Apartmanın 4'üncü Katından Havalandırma Boşluğuna Düştü

ÇORUM'da apartmanın 4'üncü katından havalandırma boşluğuna düşen Goncagül U. (28) yaralandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da apartmanın 4'üncü katından havalandırma boşluğuna düşen Goncagül U. (28) yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Goncagül U., hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Goncagül U., oturduğu apartmanın 4'üncü katından havalandırma boşluğuna düştü. Çığlık sesini duyan apartmandakilerin, ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Goncagül U., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Goncagül U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Apartmanın 4'üncü Katından Havalandırma Boşluğuna Düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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