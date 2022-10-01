Aracıyla Otobüse Ve Durakta Bekleyenlere Çarpan Eray, Toprağa Verildi

Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otomobili ile halk otobüsüne ve durakta bekleyen 2 kişiye çarptıktan sonra ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eray Bodur (24), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, D-100 kara yolu Serdar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray Bodur'un kullandığı 41 K 8351 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, daha sonra halk otobüsü ile durağa çarparak durdu. Kazada Bodur ile durakta beklerken çarptığı 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Eray Bodur, kurtarılamadı. Eray Bodur için bugün Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'ndeki Aziz Ağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bodur'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Eray Bodur'un babası Hakan Bodur ile annesi Dilek Bodur, cenaze güçlükte ayakta durabildi. Bodur'un cenazesi, Doğantepe Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı