Ardahan'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi

Ardahan'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan düzenlenen mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Haber: Özkan KARAKAYA

(ARDAHAN) - CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan düzenlenen mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Ardahan İl Örgütü Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla CHP İl binasından PTT Kavşağına yürüdü. Yürüyüşe partililerin yanı sıra vatandaşlar da ellerindeki pankartlarla destek verdi. PTT Kavşağında son bulan yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan CHP Ardahan İl Başkanı Taştan, "Belediye başkanlarımızı gözaltına almaya, hapse atmaya devam ederlerse, bizlere uyumak yasak olacak. Her gün sokaklarda, meydanlarda olacağız, ta ki belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız o zindanlardan kurtulana kadar" diye konuştu.

Taştan; Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının, ülkenin çeşitli kesimlerinden binlerce çocuğun, gencin, üniversite öğrencilerinin ve emekçilerin gözaltına alınması anlamına geldiğini belirterek, bu durumu kabul etmediklerini vurguladı. “Bunu tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Faruk Demir ise mitingde yaptığı konuşmada, "Bugün, tüm yurtseverler, devrimcilere ne olacak diye endişeleniyor ve herkes birleşti. Birleşmek zorundayız. Biz buralara makam mevki için gelmedik. Bizim makamımız, Türkiye Cumhuriyeti’dir; demokratik, hukuk devleti, eşitlik, özgürlük ve adaletin olduğu devlettir. Devletimiz vardır, birdir ama hükümet gelip geçicidir, hiçbir hükümet devletin sahibi olamaz. Yarını düşünmeliyiz. Hepimiz yarını düşünmeliyiz, bu memleket bizim memleketimiz. O yüzden enseyi karartmak yok, hepiniz bu memleket için buradasınız. Bütün siyasi partilere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Miting boyunca vatandaşlar büyük bir coşku içinde sık sık sloganlar atarak desteklerini gösterdi. Ardahan halkı, "Erdoğan istifa" sesleriyle, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Anka Haber Ajansı

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