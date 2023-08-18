Ardahan'da Pazar Alışverişine Çıkan Vatandaş: "Halkımız Pahalılıktan Artık İşkence Çekiyor"

Ardahanlı emekli vatandaş Erbay Erim, "Halk artık eskisi gibi pazardan öyle beş çanta alayım değil, yarım çanta alacak noktaya geldi. İnsanlar durumlarının iyi olduğunu söylüyorlar ama aslında durum çok kötü. Bugün Türkiye gerçekten kıvranıyor ve özellik Ardahan adına konuşuyorum ki insanlarımızın durumları iyi değil ve Ben AK Partide 18 sene görev yaptım ve son seçimde Erdoğan’a oy verdim ve pişman mıyım evet orasını düşünüyorum ama keşke böyle olmasaydı ve halkımız pahalılıktan artık işkence çekiyor" dedi

UĞUR İSTANBULLU/ÖZKAN KARAKAYA

Ardahanlı emekli vatandaş Erbay Erim, "Halk artık eskisi gibi pazardan öyle beş çanta alayım değil, yarım çanta alacak noktaya geldi. İnsanlar durumlarının iyi olduğunu söylüyorlar ama aslında durum çok kötü. Bugün Türkiye gerçekten kıvranıyor ve özellik Ardahan adına konuşuyorum ki insanlarımızın durumları iyi değil. Ben AK Parti’de 18 sene görev yaptım ve son seçimde Erdoğan’a oy verdim ve pişman mıyım evet orasını düşünüyorum ama keşke böyle olmasaydı. Halkımız pahalılıktan artık işkence çekiyor" dedi.

Ardahan Pazarı’na alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar ve esnaf, hayat pahalılığından şikayet etti. Ardahanlı Erbay Emin, şunları söyledi:

"ARTIK HAYAT BİTMİŞ, NE BEKLEYEBİLİRİZ Kİ?"

"Emekliyim ve pazarın durumu çok sıkıntılı, halk artık eskisi gibi pazardan öyle beş çanta alayım değil, yarım çanta alacak noktaya geldi. İnsanlar durumlarının iyi olduğunu söylüyorlar ama aslında durum çok kötü. Bugün Türkiye gerçekten kıvranıyor ve özellik Ardahan adına konuşuyorum ki insanlarımızın durumları iyi değil. Ben AK Partide 18 sene görev yaptım ve maalesef şu an sıkıntılarımız büyük. Ardahan çiftçisi çok ciddi sıkıntılar ve işkence çekiyor ve keşkeler olsaydı ve durumlar daha iyi olsaydı ama maalesef. Mazotun litresi 39-40'a dayanmış ve çiftçi üretim yapmak istiyor ama maalesef yapamıyor. Çiftçi arazisini ve tarlasını bırakmış ve artık üretim yapamıyor çünkü hayat pahalı. Bu şekilde beklemiyorduk ve oyumu da Erdoğan’a verdim ama pişman mıyım diyorum ve biraz düşünmem lazım. Açıkçası böyle olmasaydı ve insanlarımızın yaşamı işkenceye dönüşmesiydi ve inanın insanlar işkence çekiyor. Artık hayat bitmiş ve bu saatten sonra ne bekleyebiliriz ki.

"AK PARTİ TEKRAR BAŞA GELİNCE HER ŞEY DÜZELECEKTİ"

AK Parti için diyorduk ki tekrar gelirse her şey çok güzel olacaktı ama maalesef geldi ve büyük sıkıntılar oluştu. Ben özellikle bir Ardahanlı olarak söylüyorum, bırakın başkanlığı insanlarımız pahalılık yüzünden soğan ekmeğe muhtaç hale gelecek ve ekmeği de alamaz hale geldi zaten. Zaten ekmekte de büyük sıkıntılar var ve artık eski Türkiye yok artık ve eski Türkiye’yi arar haldeyiz. Gerçi hizmetleri oldu AKP’nin onu inkâr edemem ama pahalılık çok kötü oldu. Vatandaşa bu yaşadıklarımız söz verilmedi. Şöyle söylendi; biz başa gelirsek ve inşallah bir daha kazanırsak çiftçimiz olsun, esnafımız olsun, köylümüz olsun, daha iyi geçinecek ama maalesef köylü de öldü, esnaf da öldü ve vallahi şehirli de öldü."

"İNSANLAR ESKİDEN 3 KİLO ALABİLİYORDU VE ŞİMDİ İSE 1 KİLOYU ZOR ALIYOR"

Pazarcı Zarif Şentürk, "Erzurumluyum ve Ardahan’da pazarcıyım, işler çok kötü ve 3 kilo alan şimdi 1 kilo alabiliyor ki fiyatlar yüksek ve vatandaşın hali perişan. Biz de işte haftalık bir ekmek parası çıkarıyoruz ve yapacak bir şey de yok. Eski kazançlar yok ve çok olduğunda ürün fiyatlar ucuz olurdu, ürün az olduğunda ise pahalı oldurdu ve şimdi ise ürünler bol ama pahalı" dedi.

Ardahanlı Pazarcı Nihat Çelik, "İşler hiç iyi değil ve çok pahalı ve ben müşteri olsam tabii ki de ucuzluk isterim. Tayip Erdoğan sağ olsun" dedi. Ardahanlı Pazarcı Birgül Aras ise "35 senedir pazarcılık yapıyorum, Bugün pazarda maalesef müşteri yok ama önceki seneler işler iyi idi şimdi artık her şey bitti" ifadelerini kullandı.

"BURADA YAŞAYAN AÇISINDAN ÇOK PAHALI"

Hollanda’dan emekli Ardahanlı Orhan Yeşilyurt ise şunları söyledi:

"Yaz dönemi memleketime geldim ve Ardahan çok güzel bir kent yalnız burada her şey çok pahalı ve bana göre değil tabi ki ama burada yaşayanlar açısından pahalı. Bir kilo salatalık aldım 35 lira, bir kilo üzüm aldım 40 lira işte örnek size düşünün 3-4 çocuğu olan aileleri ve ayakkabı almaya kalsan 700 ve 800 lira oda en kötüsü. Hollanda güzel ve Hollanda da sosyal bir devlet var ve eğer Hollanda da ne kadar maaş alırsam alayım ve para bana yetmez ise Hollanda devletine bildirmem halinde kimseler görmeden vatandaşına yardım ediyor. Burada insanlara para yardımı yapılıyor evet yoksul ailelere ve yaşlılara ki tanıdığım birileri var ve 2 bin lira maaş adı altında yardım yapılıyor evet vatandaş Allah razı olsun diyor. Bu para yetiyor mu diye sorduğumda, hayır yetmiyor diyor ve sızım, sızım sızlanıyor ve duvarlar kenarında oturuyor ve herhangi bir sosyal yaşantısı yok, hiçbir yere gittiği yok ve bu parayla kendine bakmaya çalışıyor."

"BURASI YURTDIŞINDAN ÇOK PAHALI"

Ardahanlı Gülümser Kaytar, "Pazar çok pahalı ve biz emekliyiz ve öldük biz. Şeker hastasıyız, sebze yiyemiyoruz ve fiyatlar pahalı tabi ki. 6.000 bin lira maaşım var oda eşimden kalan" dedi.

Bir başka vatandaş, "Balıkesir’den geldim ve şu an buranın pazarı aynı zamanda Balıkesir’de fark etmiyor ve fiyatlar her yerde aynı. Fiyatlar çok pahalı ve aldığımız maaşlarla nasıl idare edeceğimizi bilmiyoruz ve yurt dışından emekli olduğum halde düşünün. Burası yurtdışından daha da pahalı ve düşünün ben orada bir aylıkla bir araba alıyorum ve bana bile burası pahalı geldi ve buradaki vatandaşın hali ne olacak onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı