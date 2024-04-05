Ardahan’da Seçim Yenilenmeyecek, Mazbata Chp’li Faruk Demir’e Verilecek

Ardahan’da Seçim Yenilenmeyecek, Mazbata Chp’li Faruk Demir’e Verilecek

Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçilmiş CHP’li Faruk Demir’e verilmesini kararlaştırdı. Böylece Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek.

Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçilmiş CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi. Böylece Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek.

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AKP’nin itirazı üzerine dün yeniden seçim kararı almıştı.

Kararı değerlendiren Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçilmiş CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi. Böylece Ardahan’da seçim yenilenmeyecek.

Ardahan Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir, 5 bin 49 oy alarak seçimi kazanmıştı. İkinci sıradaki AKP’nin Belediye Başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kalmıştı.

Anka Haber Ajansı

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