Arı Soktuğu İçin Alerji İğnesi Olmaya Giderken Kaza Yaptı: 2 Yaralı

AKSARAY'da, arı soktuğu için evine alerji iğnesi yapmaya giderken, otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü Mustafa Altundağ (57) ve yanındaki eşi İlknur Altundağ (53) yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, arı soktuğu için evine alerji iğnesi yapmaya giderken, otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü Mustafa Altundağ (57) ve yanındaki eşi İlknur Altundağ (53) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Baymış köyünde meydana geldi. Mustafa Altundağ, eşi İlknur Altundağ ile köyde gezdiği sırada arı soktu. Altundağ, alerji iğnesi vurmak için 8 HA 535 plakalı otomobiliyle evine döndüğü sırada, başı dönmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Altundağ ve yanındaki eşi İlknur Altundağ yaralandı. Yaralı çift, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı