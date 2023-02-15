Arınç'ın 'seçim ertelenmeli' çıkışına AKP'den tepki: 'Can kurtarma derdindeyiz, bunu konuşmaya utanırız'

Arınç'ın 'seçim ertelenmeli' çıkışına AKP'den tepki: 'Can kurtarma derdindeyiz, bunu konuşmaya utanırız'

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın 'ivedilikle seçim ertelenmeli' açıklamasına AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tepki gösterdi. Yavuz, Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada, biz şu an can kurtarma derdindeyiz, bunu konuşmaya utanırız' ifadelerini kullandı.

Türkiye 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yasını tutmaya devam ederken eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın "Seçim ertelenmeli" çıkışı yapması siyasetin tartışma konusu oldu.

Arınç'ın bu çağrısı üzerine AKP yönetiminden de ilk yanıt geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmadığını söyledi.

Hürriyet’ten Hande Fırat'a konuşan Yavuz, "Biz şu an can kurtarma derdindeyiz. Şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir şeyi toz zerresi kadar bile konuşmadık. Bunu konuşmaya utanırız" dedi.

Yavuz, "Hepimiz deprem bölgesindeyiz. Bu felaketin ortasında bunu konuşmak abesle iştigal, giden canlarımıza hakarettir. Bunu konuşanlar kafaları bulandırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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