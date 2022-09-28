Arkadaşı Bıçakladı, Yaralı Halde Sağlık Ocağına Sığındı

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kavgada arkadaşı Şahin Ç. (43) tarafından bıçaklanan Mesut A. (45), yaralı halde sağlık ocağına sığındı. Mesut A., hastaneye sevk edilirken, Şahin Ç. de gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi 1'inci Leylak Sokak'ta meydana geldi. Şahin Ç., yolda karşılaştığı arkadaşı Mesut A. ile "arkadan konuşma" nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Şahin Ç., Mesut A.'yı bıçakladı. Yaralı halde kaçarak yakındaki sağlık ocağına sığınan Mesut A., ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şahin Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı