Arkadaşının Ofisinde Uğradığı Silahlı Saldırıda Ağır Yaralandı

Arkadaşının Ofisinde Uğradığı Silahlı Saldırıda Ağır Yaralandı

ADANA'da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey U., içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Zorbey U., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Zorbey U., ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Zorbey U.'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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Arkadaşının Ofisinde Uğradığı Silahlı Saldırıda Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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