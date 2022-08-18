Arkadaşının Tüfekle Vurduğu Mehmet Kurtarılamadı

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Mehmet Kartal (18), tartıştığı arkadaşı Ömer K. (19) tarafından pompalı tüfekle vurulurken, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan arkadaşlar Mehmet Kartal ile Ömer K., gün içinde tartıştı. Gece olayı öğrenen Ömer K.'nin babası, arkadaşları barıştırmak istedi. Bir araya gelen ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Ömer K., yanındaki pompalı tüfekle Kartal'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Kartal, ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kartal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan Ömer K.'nin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı