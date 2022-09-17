Arkadaşıyla Birlikte Gittiği Evde Tabancayla Öldürüldü

Arkadaşıyla Birlikte Gittiği Evde Tabancayla Öldürüldü

ESKİŞEHİR'de Murat Dal (40), arkadaşıyla birlikte gittiği evde tartıştığı Deniz Ö. (43) isimli kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Murat Dal (40), arkadaşıyla birlikte gittiği evde tartıştığı Deniz Ö. (43) isimli kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Deniz Ö. ve 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi, Yeşilyuva Sokaktaki bir evde meydana geldi. Murat Dal, arkadaşı B.M. (18) ile birlikte Deniz Ö.'nün evine gitti. İddiaya göre, Deniz Ö. ve Murat Dal arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Murat Dal, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Deniz Ö. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Silah sesinin duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Dal, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Murat Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Deniz Ö. ile Murat Dal'ın arkadaşı B.M. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Arkadaşıyla Birlikte Gittiği Evde Tabancayla Öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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