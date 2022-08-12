Arnavutköy'de Demir Yüklü Kamyon İett Otobüsünü Biçti: 5 Yaralı - (2)

Arnavutköy'de Demir Yüklü Kamyon İett Otobüsünü Biçti: 5 Yaralı - (2)

Emin YEŞİL - Serdar ALTINTEPE -İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti.

Emin YEŞİL - Serdar ALTINTEPE -İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti. Feci kazada otobüsün sol tarafı büyük hasar görürken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi. İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti. Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de Demir Yüklü Kamyon İett Otobüsünü Biçti: 5 Yaralı - (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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