Arnavutköy'de Eşi Ve Çocuğunun Yanında Öldürülmüştü; Saldırganlar Yakalandı

Arnavutköy'de Eşi Ve Çocuğunun Yanında Öldürülmüştü; Saldırganlar Yakalandı

ARNAVUTKÖY'de Mehmet Basatemur'un evinin önünde eşi ve çocuğunun da içinde olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4 kişi yakalandı.

Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de Mehmet Basatemur'un evinin önünde eşi ve çocuğunun da içinde olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin ihtikam almak için saldırı düzenlediği öne sürülürken cinayet öncesi otomobille sokağa geldikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda, Mehmet Basatemur eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle, evinin olduğu sokağa geldiği sırada pompalı silahla saldırıya uğradı. Saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Mehmet Basatemur ve çocuğu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Basatemur, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Doğan A.(22), Muhammad Ali G.(20), Oğulcan K.(23) ve Mustafa D.(22) olduğu belirlendi. Mustafa D.'nin Diyarbakır'da olduğu tespit edildi. Ekipler şüphelileri yakalamak geçen Salı günü Arnavutköy ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerden Doğan A., Muhammed Ali G. ve Oğulcan K. Arnavutköy'de, Mustafa D. ise Diyarbakır'da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin, Mehmet Basetemur'u daha önce alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen Doğan A.'nın ağabeyi Tahir A.'nın cinayetinden sorumlu tuttukları için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden Doğan A.'nın 13, Mustafa D.'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de Eşi Ve Çocuğunun Yanında Öldürülmüştü; Saldırganlar Yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Deva Partisi İl Başkanı, Kavgada Yaralandı
Deva Partisi İl Başkanı, Kavgada Yaralandı
Balkondaki Kanepe Alev Aldı, Ev Yandı
Balkondaki Kanepe Alev Aldı, Ev Yandı
Beyoğlu’nda 20 Yaşındaki Serhat Abik'i Öldüren Şüpheliler Yakalandı
Beyoğlu’nda 20 Yaşındaki Serhat Abik'i Öldüren Şüpheliler Yakalandı
İzmir'de Orman Yangını (1)
İzmir'de Orman Yangını (1)
Sarıyer'de Alkol Tartışmasında Bürkan Kocaacar'ı Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Sarıyer'de Alkol Tartışmasında Bürkan Kocaacar'ı Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Marmaris'te Makilik Yangını Çıkaran Çobana Gözaltı (2)- Yeniden
Marmaris'te Makilik Yangını Çıkaran Çobana Gözaltı (2)- Yeniden
Marmaris'te Makilik Yangını Çıkaran Çobana Gözaltı
Marmaris'te Makilik Yangını Çıkaran Çobana Gözaltı