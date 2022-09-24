Arnavutköy'de Fabrikada Yangın; İşçiler Çatıda Mahsur Kaldı - 2

Arnavutköy'de Fabrikada Yangın; İşçiler Çatıda Mahsur Kaldı - 2

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de bulunan 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de bulunan 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın nedeniyle işçiler çatıda mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı ayakkabı fabrikasında çıktı. Fabrikanın bodrum katında başlayan yangında içeriye yoğun duman kapladı. Çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Çatıda mahsur kalanlar kurtarılırken söndürme çalışmaları ise sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de Fabrikada Yangın; İşçiler Çatıda Mahsur Kaldı - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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