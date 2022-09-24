Arnavutköy’de Kaza Yapan Servis Aracı Kaldırımda Yürüyen Öğrenciye Çarptı

Arnavutköy’de Kaza Yapan Servis Aracı Kaldırımda Yürüyen Öğrenciye Çarptı

ARNAVUTKÖY'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, kaldırımdaki üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov'a çarptı.

Mustafa Mert KARACA-Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA)- ARNAVUTKÖY'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, kaldırımdaki üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov'a çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Bolluca yolunda meydana geldi. Servis minibüsü ve hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı. Minibüs, o esnada kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov'a (27) çarptı. Daha sonra servis aracı yol kenarında ağaçlık alanda bulunan metruk binaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy’de Kaza Yapan Servis Aracı Kaldırımda Yürüyen Öğrenciye Çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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