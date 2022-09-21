Arnavutköy'de Öğrenci Yurdunda Yangın, 3'ü Öğrenci 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Arnavutköy'de Öğrenci Yurdunda Yangın, 3'ü Öğrenci 4 Kişi Dumandan Etkilendi

ARNAVUTKÖY'de, erkek öğrenci yurdunun yatakhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY'de, erkek öğrenci yurdunun yatakhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi çıkan yangında dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye götürüldü. Panikle kendilerini dışarı atan ve dumandan etkilenen öğrencilerin o anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Dumandan etkilenen öğrencilerin yardımına çevredeki esnaf koşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında, Merkez Mahallesi Adaş Sokak'taki erkek öğrenci yurdunda çıktı. İddiaya göre, yurdun yatakhane katındaki bir odada prize takılı unutulan şarj adaptöründe meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede odadaki malzemeleri tutuşturan yangın nedeniyle yurdun tüm katları dumanla doldu. Panikle dışarı kaçmaya çalışan öğrencilerden bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen öğrencilerin yardımına çevredeki esnaf koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında yurtta bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de Öğrenci Yurdunda Yangın, 3'ü Öğrenci 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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