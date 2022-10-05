Arnavutköy’de Yangında Ölen Otizmli Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Arnavutköy’de Yangında Ölen Otizmli Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

ARNAVUTKÖY'de binanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki otizmli Abdullah Kurdi son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE - Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA) –ARNAVUTKÖY'de binanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki otizmli Abdullah Kurdi son yolculuğuna uğurlandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar Sokak'ta 3 Ekim Pazartesi günü bir apartmanın çatı katında çıkan yangında Suriyeli 13 yaşındaki otizmli Abdullah Kurdi hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdullah Kurdi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Abudllah Kurdi için Arnavutköy 2. Camiinde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Muhammed Kurdi gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Abdullah Kurdi'nin cenazesi Boğazköy Memba Mezarlığı'na toprağa verildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy’de Yangında Ölen Otizmli Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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