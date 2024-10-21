Artvin Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Kurul: "Kadına Şiddetin Politik Olduğuna İnanıyorum"

Yönetiminin tamamı kadınlardan oluşan Artvin Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gülşen Kurul, "Kadına şiddet günümüzde daha doğrusu AK Parti iktidarı döneminde arttı ve bu kadına şiddetin politik olduğuna inanıyorum. İstanbul Sözleşmesi bir gecede kabul edildi ardından bir gecede ortadan kaldırıldı. 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi özellikle biz kadınlar için çok önemli ama aynı zamanda da İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesinin de öneminin altını çizmek istiyorum" dedi.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Yönetiminin tamamı kadınlardan oluşan Artvin Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gülşen Kurul, "Kadına şiddet günümüzde daha doğrusu AK Parti iktidarı döneminde arttı ve bu kadına şiddetin politik olduğuna inanıyorum. İstanbul Sözleşmesi bir gecede kabul edildi ardından bir gecede ortadan kaldırıldı. 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi özellikle biz kadınlar için çok önemli ama aynı zamanda da İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesinin de öneminin altını çizmek istiyorum" dedi.

Artvin Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yönetiminin tamamının kadınlardan oluşması Artvin'de ilgiyle karşılanırken dernek başkanı Gülşen Kurul, "Bizler de Artvin'de yönetimin tümünü kadınlardan oluşturarak Atatürk'e bir nevi vefa borcumuzu ödemiş olduk" dedi.

Artvin Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gülşen Kurul, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Artvin doğumluyum, Artvin'de evlendim iki çocuk annesiyim ve üç torunum var. Derneğimize başkan seçilmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Kadın Kolları Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapmıştım ve şimdide Atatürkçü Derneği Artvin Şube Başkanı oldum. Bu dernekten bana teklif geldiğinde önceleri tedirgin oldum doğal olarak, bu dernek öyle basit bir dernek değil. Altından kalkabilir miyim diye düşündüm ve sonrasında kararımı verdim başkan seçildim. Yönetimi oluştururken de birçok erkek arkadaşlarımızı da aradık ama genelde işlerinin yoğunluğunu ve yeterince zaman ayıramayacaklarını söylediler. Biz de yönetim kurulunun tamamını kadınlardan oluşturduk ve seçildik. Biz kadınların Atatürk'e çok borcu var ve biliyorsunuz seçme ve seçilme hakkını hiçbir ülke almamışken Mustafa Kemal Atatürk kadınlara armağan etti. Bizler de Artvin'de yönetimin tümünü kadınlardan oluşturarak Atatürk'e bir nevi vefa borcumuzu ödemiş olduk.

"Anayasanın ilk 4 maddesi vazgeçilmezdir ve teklif bile edilemez"

Türkiye’de bir ilkin Artvin'de yapılması olumlu karşılanıyor. Artvin'de kadın olarak yapacak çok şeyimiz var tabi ki ve özellikle öğrencilere ulaşmak istiyoruz akabinde paneller düzenleyerek Atatürk'ü anlatan panelistleri halkla buluşturmak istiyoruz. Artvin bir cumhuriyet kenti ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkıyor ve çıkmak zorunda. Şu anda gündemimizde anayasamızın ilk 4 maddesi üzerine konuşmalar var, bizler bu ilk 4 maddeye sahip çıkacağız ve sahip de çıkıyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesi vazgeçilmezdir ve değiştirilmesi teklif bile edilemez. Bizler Artvin’de Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına sahip çıkacağımızı buradan söylemek istiyorum.

"İstanbul sözleşmesi tekrar yürürlüğe girmelidir"

Maalesef kadına şiddet günümüzde daha doğrusu AK Parti iktidarı döneminde arttı ve bu kadına şiddetin politik olduğuna inanıyorum. Kadın cinayetleri konusunda şunu da söylemek istiyorum; İstanbul Sözleşmesi bir gecede kabul edildi ardından ne düşünüldüyse bir gecede ortadan kaldırıldı. 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesini özellikle biz kadınlar için çok önemli olduğunu söylemek istiyorum ama aynı zamanda da İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesinin de öneminin altını çizmek istiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz ve Türkiye'de kadınların işi çok zor tabi ki de bu Artvinli kadınlar içinde çok zor bir dönem. Sizlerin aracılığıyla kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Cumhuriyetimize, Atatürk’ümüze ve milli değerlerimize sahip çıkalım."

"İstanbul sözleşmesi yaşatır"

Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimine seçilen Saniye Meriç Küçükalp ise, "Atatürkçü düşünceyi sadece manen insanlara anlatarak değil onu yaşatarak göstermek gerektiğine inanıyorum ve ilk hedefimizin de gençler olduğunu söylemek istiyorum. Kadın cinayetlerinin politik olduğuna ben de inanıyorum ve İstanbul Sözleşmesi bir gecede kabul edilip bir gecede iptal edilmesinde bir kesime yarar sağladığını ama bir kesimin ise değerlerini hiçe sayarak ortadan kaldırıldığını düşünüyorum. İstanbul sözleşmesi yaşatır diyorum ve kadınların gücünü de bu dernekte gösterip alanlarda da daha çok kadın olmalıdır diye düşündüğümü ifade etmek istiyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı