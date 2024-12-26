Asgari Ücrete Tepki Gösteren Rizeli Vatandaş: 22 Bin Lira Asgari Ücretle Geçim Zor

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Emekliler düşük maaşlarıyla geçinemediklerinden yakınırken, asgari ücrette yapılan artışı da yetersiz buldu. Rize’de yaşayan bir yurttaş, “Şimdi asgari ücrete yüzde 30 zam verdi. Ben de 12 buçuk lira maaş alıyorum hadi olsun 15 lira, bir buçuk ay sonra o 15 bin liranın da değeri yok, 22 liranın da değeri yok. Nasıl bir ülke yaşıyoruz, hükümetin suçu var mıdır, vardır. Ben bir AK Partiliyim ve ona daha

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Emekliler düşük maaşlarıyla geçinemediklerinden yakınırken, asgari ücrette yapılan artışı da yetersiz buldu. Rize’de yaşayan bir yurttaş, “Şimdi asgari ücrete yüzde 30 zam verdi. Ben de 12 buçuk lira maaş alıyorum hadi olsun 15 lira, bir buçuk ay sonra o 15 bin liranın da değeri yok, 22 liranın da değeri yok. Nasıl bir ülke yaşıyoruz, hükümetin suçu var mıdır, vardır. Ben bir AK Partiliyim ve ona daha oy vermeyeceğim” dedi.

Rize’de yaşayan vatandaşlar 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepkilerini dile getirdi. Emekli maaşlarıyla geçinemediklerini belirten vatandaşlar, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlardan da umutlu olmadıklarını söyledi.

Vatandaşlar, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

Mehmet Sönmez: “Ben süper emekliydim. Benim hakkımı kim verecek? O vakit aileme bakardım para da artırıyordum, şimdi ben çoluk çocuğumun yanında duruyorum. Ben emekli bir hafızım, herkes ceplerini doldurdu, "bir yüzüğüm var" dedi dünya onun oldu."

Salih Demir: “22 bin lira büyük para, şükür, Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Gerçi bunun da noksan işleri var yok değil.”

Ali Delibalta: “Benim hastam var 12 bin lira maaş alıyorum. Ev sahibi yaptı kirayı 10 lira kaldı bana 2 buçuk lira. Ben bir ay ne edeceğim bu 2 buçuk lira ile soruyorum size?"

“22 bin lira ile geçim biraz zor”

Oğuzhan Bayrak: “22 bin lira ile geçim biraz zor. Zaten kirası var evi var geçimi var faturaları var bunların hepsi zor şeyler ev olmayan için zor. Evi var evliliği var çoluğu var çocuğu var bunlar nasıl geçinecek, zaten kiralar aldı başını gidiyor."

İbrahim Yamak: “Asgari ücret biraz az. Asgari ücretle çalışan ömrünü zaten yoksul geçiriyor. Emekli olduktan sonrada maaşları düşük yani böyle bir haksızlık var, inşallah gene yaparsa yine bunlar yapar onu da diyeyim."

Emin Aslan: “22 bin 104 lira olmuş millete hayırlı uğurlu olsun ama bu biraz da yani düşük gibi. İllaki yani bizim Cumhurbaşkanımız illaki biliyor bir şey ki bunu da bize layık gördü, belki bir dahakine daha fazlasını verir.”

“Milletvekili ve bakanlar fedakârlık etsinler”

İsmail Feyiz: “Şimdi zenginlerde mutlu değiller, çok zenginler kaçıyorlar. Toplumdan insanın işini görmüyorlar, 22 bin lira azdır yani tamam en az 30 bin lira olması lazımdı. Eğer bu yetkililer ve beni dinliyorlarsa hazreti Ömer'in adaletinden yani Müslümanlarsa, emekli milletvekilleri eğer hakkım varsa ağzınızdan burnunuzdan alacağım var. Yahu çift maaş alıyorlar, o 30 bin lira ile onlar bir ay geçinsinler. Eğer bu ülke batıyorsa önce siz, fedakarlık edin."

Rizeli yurttaş: “Şimdi asgari ücrete yüzde 30 zam verdi. Ben de 12 buçuk lira maaş alıyorum hadi olsun 15 lira, bir buçuk ay sonra o 15 liranın da değeri yok, 22 liranın da değeri yok. Nasıl bir ülke yaşıyoruz, hükümetin suçu var mıdır vardır. Ben bir AK Partiliyim ve ona daha oy vermeyeceğim.”

Mahir Tosun: “Asgari ücreti çok az buldum çünkü 15 bin lira kira, 5 - 6 bin lira fatura paraları. Nasıl geçinecek bu adam? Bir de torununa harçlık veremez, bir yemek yiyemez. Enflasyon düştü diyor yumurta çıktı 150 liraya, nasıl düştü bu onu biz anlayamadık.”

Başka bir yurttaş: “Konuşursam başıma iş alırım bir şey söylemek istemiyorum.”

Anka Haber Ajansı