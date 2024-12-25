Asgari Ücrete Tepkiler...gökan Zeybek: “İktidar Çalışanlardan İntikam Almak İçin Bu Ücreti Açıklamıştır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne’de açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulundu. Zeybek, “Türkiye'deki yaygın olarak yaşadığımız ekonomideki daralmanın, yüksek enflasyonun, işsizliğin, hayat pahalılığının temel suçlusu olan iktidarın, çalışanları gömdüğünün ölçütüdür. O nedenle de çalışanlardan intikam almak için bu ücreti açıklamıştır. Bunun başka bir açıklaması yoktur” dedi.

(EDİRNE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne’de açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulundu. Zeybek, "'Türkiye'deki yaygın olarak yaşadığımız ekonomideki daralmanın, yüksek enflasyonun, işsizliğin, hayat pahalılığının temel suçlusu olan iktidarın, çalışanları gömdüğünün ölçütüdür. O nedenle de çalışanlardan intikam almak için bu ücreti açıklamıştır. Bunun başka bir açıklaması yoktur” dedi.

Partisinin Edirne İl Başkanlığında açıklama yapan Gökan Zeybek, açıklanan 22 bin 104 lira asgari ücretin bir yıl geçerli olacağını hatırlattı. Zeybek, asgari ücrete yüzde 30, konut kiralarına ise yüzde 60'ın üzerinde zam yapıldığını kaydetti. Zeybek, şunları söyledi:

''İktidara yakın çevrelerde en az enflasyon rakamı kadar bir artışın yani yüzde 47- 48'lik bir asgari ücret artışının gerçekleşeceğini kamuoyuna pompaladılar. Bu da 24-25 bin lira bandında bir asgari ücret anlamına geliyor. Ancak görünen o ki, dün Türk-İş'in toplantıyı terk etmesinin sonrasında kendisine yakın olan sendikalarla bir araya gelen iktidar, 22 bin 104 lira ve bir önceki yılın asgari ücretinin yüzde 30 artışıyla bir ücret açıklaması yaptı. Bunun anlamı şudur; Aralık 2024 yılında açlık sınırı 21 bin TL. Bu asgari ücret 12 ay boyunca Türkiye'de geçerli olacak bir ücret. Yani mart ayında da bu ücret, temmuzda da bu ücret, haziranda da bu ücret, kasımda da, aralık 2025 yılında da.

''Devlet alacağına şahin, vereceğine karga muamelesi yapıyor''

Bu Türkiye'deki yaygın olarak yaşadığımız ekonomideki daralmanın, yüksek enflasyonun, işsizliğin, hayat pahalılığının temel suçlusu olan iktidarın, çalışanları gömdüğünün ölçütüdür. O nedenle de çalışanlardan intikam almak için bu ücreti açıklamıştır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. 22 bin 104 TL'nin açıklandığı gün kiralara gelen artış yüzde 60'ın üzerinde. Yine aynı devletin açıkladığı rakamlara göre bu ay içinde, ocak ayı içinde kirasını yenilemek durumunda olan bir kiracının ödeyeceği kira artışı yüzde 60'ın üzerinde. Yeniden değerlendirme oranıyla toplayacağı vergiler, alacağı harçlarla ilgili getirdiği düzenleme de yüzde 44'ler civarında. Nasıl oluyor ki devlet alacağına şahin, vereceğine karga muamelesi yapıyor.”

Anka Haber Ajansı