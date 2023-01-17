ASHB bağlı vakıflar 46 şehirde 276 personel ve memur alımı yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyelerindeki eksikliği gidermek için 276 personel alım ilanını yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyelerindeki eksikliği gidermek için 276 personel alım ilanını yayımladı. ASHB bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları farklı kadrolarda mevcut olan memur ve personel açığı için 46 şehirde başvuruları başlattı.

Personel Ve Memur Alımı Yapılacak 46 Şehir Listesi;

İstanbul

Yozgat

Çorum

İzmir

Tunceli

Van

Sinop

Kütahya

Ağrı

Çankırı

Artvin

Tokat

Kilis

Samsun

Osmaniye

Şırnak

Afyonkarahisar

Erzincan

Manisa

Balıkesir

Gaziantep

Ardahan

Kırklareli

Uşak

Zonguldak

Kayseri

Bursa

Malatya

Amasya

Nevşehir

Çanakkale

Erzurum

Bingöl

Karabük

Aydın

Mersin

Adana

Kahramanmaraş

Düzce

Bitlis

Mardin

Ordu

Kırşehir

Kocaeli

Kırıkkale

Denizli

Alım İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları olumlu sonuçlanmak,

Görevi yerine getirmeye engel bir sağlık problemi olmamak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Erkek adayların ise askerliğini yapmış ya da askerlik ile alakalı durumlarının olmaması şartları aranacaktır.

Başvuruda KPSS Şartı Gerekli Mi?

ASHB bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları 46 şehirde yayımladığı 276 personel ve memur alımı ilanın bazılarında KPSS şartı aranırken bazılarında bu şart aranmayacak.

KPSS puanı ile memur alımları “Büro Görevlisi, Muhasebeci ve Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi” kadrolarında alınacaktır. Ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı da aranacaktır.

KPSS şartı olmadan işe alınacak personel alımlarında ise “Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli ve İşçi” gibi diğer kontenjanlarda gerçekleşecektir.

Peki Başvurular Ne Zaman Ve Nereye Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel ve memur alımı ilanları Türkiye İş Kurumu kapsamında Kurum Dışı ilanlar bölümünde yayımlanmıştır. İlan alım detaylarına İŞKUR sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir. Başvurular şahsen ilgili vakıf üzerinden yapılacaktır.