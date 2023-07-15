Aşkın Genç: "86 Milyon Hep Birlikte İktidarın Seçim Ekonomisini Finanse Edecek"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda ek bütçeyle ilgili "Çok iyi biliyoruz ki; 592 milyar, 14 Mayıs’tan önce iktidarın oluşturduğu seçim harcamasının faturasının vatandaşa kesilmesidir. Ek bütçe gelirinin tamamı vatandaştan toplanan ek vergilerle sağlanıyor. MTV, KDV, ÖTV, kurumlar vergisi, harçlar hepsine yapılan zammın temeli budur. 86 milyon hep birlikte iktidarın seçim ekonomisini finanse edecek. İktidarın seçim ekonomisi ve seçimin ardından geçen 2 ayın ülkemize faturası çok ağır

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda ek bütçeyle ilgili "Çok iyi biliyoruz ki; 592 milyar, 14 Mayıs’tan önce iktidarın oluşturduğu seçim harcamasının faturasının vatandaşa kesilmesidir. Ek bütçe gelirinin tamamı vatandaştan toplanan ek vergilerle sağlanıyor. MTV, KDV, ÖTV, kurumlar vergisi, harçlar hepsine yapılan zammın temeli budur. 86 milyon hep birlikte iktidarın seçim ekonomisini finanse edecek. İktidarın seçim ekonomisi ve seçimin ardından geçen 2 ayın ülkemize faturası çok ağır oldu" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda dün ek bütçe görüşmeleri sırasında iktidarın Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı harcamaları eleştirdi. Genç'in açıklamaları şöyle:

"Teklifin 2. maddesinde bütçe gelir tahminin 1 trilyon 119 milyar olduğunu görüyoruz. Bütçe giderinin de benzer şekilde olduğunu ve 527 milyarın deprem zararları için harcandığını görüyoruz. Deprem nedeniyle bir ek bütçe talebine amenna ancak burada 592 milyarlık da bir ek harcama görüyoruz.

"İKTİDARIN SEÇİM EKONOMİSİ VE SEÇİMİN ARDINDAN GEÇEN 2 AYIN ÜLKEMİZE FATURASI ÇOK AĞIR OLDU"

Çok iyi biliyoruz ki; 592 milyar, 14 Mayıs’tan önce iktidarın oluşturduğu seçim harcamasının faturasının vatandaşa kesilmesidir. Ek bütçe gelirinin tamamı vatandaştan toplanan ek vergilerle sağlanıyor. MTV, KDV, ÖTV, kurumlar vergisi, harçlar hepsine yapılan zammın temeli budur. 86 milyon hep birlikte iktidarın seçim ekonomisini finanse edecek. Bu bütçe ne yazık ki bu anlama geliyor. İktidarın seçim ekonomisi ve seçimin ardından geçen 2 ayın ülkemize faturası çok ağır oldu. Küçük bir hesapla. Dış borç stokumuz 475 milyar dolar. 13 Mayıs 2023 günü, yani seçimden bir gün önce dolar 19.5 TL’ydi. Bugünse 26 TL bandında diyelim. 2 aylık sürede TL bazında dış borcumuz tam 3 trilyon 88 milyar TL arttı. Üzerine bir de ek bütçede getirilen deprem finansmanını haricindeki 592 milyarı ekleyin. 3 trilyon 700 milyar ediyor. Daha net anlaşılması için söylüyorum, 2023 yılı bütçe gelirleri 3 trilyon 810 milyar TL’ydi. 2 aylık iktidarınızda bir yıllık geliri alıp götürdünüz. Böyle bir ekonominin ayakta kalma şansı var mı?

"YOKSULLUK, YASAKLAR VE YOLSUZLUĞU DERİNLEŞTİRDİNİZ"

21 yıllık AKP iktidarının geldiği nokta açlık sınırında yaşayan milyonlar, torunlarına harçlık veremeyen emekliler ve geleceğini yurt dışında arayan gençler. Hatırladığım kadarıyla büyük ideallerle kurulan bir partiydiniz. Yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele edecektiniz. Ama bunlarla mücadele etmek yerine bunların tamamını derinleştirdiniz. 21 yıl çok uzun bir süre. Bu sürede her konuda çok ciddi atılımlar yapılabilirdi. Öyle ki; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 15 yıl Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmiş ve yepyeni bir ülke yaratmış. Yurdun dört bir yanı demir ağlarla örülmüş, bölgelerin özelliklerine göre sanayi tesisleri kurulmuş, tekstil, demir-çelik, gıda alanlarında örnek tesisler ortaya çıkmış. Köy enstitüleri gibi dünyada eşi benzeri olmayan eğitim modelleri yaratılmış. Kendi öğretmenleri, kendi idarecileri, kendi bürokratları yetiştirilmiş. Birer kıvılcım olarak giden gençler, yurtlarına, memleketlerine alev olarak dönmüşler ve her biri bir vatansever olarak ülkelerine hizmet etmiş.

"BU ÜLKENİN SICAK PARA YERİNE YATIRIMA İHTİYACI VAR"

15 yılda bunlar yapılmışken 21 yılda neler yapıldı peki? Sizler iktidarda olduğunuz süre zarfında ülkenin sorunlarını çözme adına o kadar büyük imkanlara sahiptiniz ki ama çözmek istemediniz ve çözmediniz. Şimdi yine çareyi Halkbank’ı dolandırmakla suçladığınız Mehmet Şimşek’te ve ABD’den ithal bir Merkez Bankası Başkanı'nda bulacağınızı düşünüyorsunuz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bu ülkenin sıcak para yerine yatırıma ihtiyacı var. Son 21 yılda yaptığınız çok ciddi servet transferini bu yöntemle daha da derinleştireceksiniz. Sıcak para; faizi sever, enflasyonu sever, yüksek kuru sever. Hani ne oldu "Faiz sebep enflasyon netice" söylemine? Geldiğimiz noktada Mehmet Şimşek’in ilk icraatı faizleri 6,5 puan artırmak oldu. Bunun ardından dövizin düşmesi beklenirken döviz de yükseldi, altın da yükseldi. Ardından peş peşe yapılan zamlar birbirini takip etmiştir. Zaten akaryakıt ve enerjiye gelen zamlar piyasanın tetikleyicisidir. Ben ne faizin ne de piyasanın bu noktada kalacağı kanaatinde değilim. Çünkü bu hükümet, Londra’daki tefecilerin, Arap yarımadasından, Katar’dan para bulmak zorunda yoksa bu ülkeyi para basmakla yönetmek mümkün değil."

Anka Haber Ajansı