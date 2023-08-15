Aşkın Genç: "Memur Ve Memur Emeklisi İçin Önerilen Zam Miktarı Bir An Önce Revize Edilmeli"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kamu toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifiyle ilgili "Bu zam teklifiyle iktidar memuruna, ‘size enflasyon beklentimizin altında zam öneriyoruz’ diyor. Bu, toplu sözleşme masasından memur ve memur emeklisini daha da yoksullaştırmaktan başka bir anlam taşımaz. Memur ve memur emeklisi için önerilen zam miktarı bir an önce revize edilmeli" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kamu toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifiyle ilgili "Bu zam teklifiyle iktidar memuruna, ‘size enflasyon beklentimizin altında zam öneriyoruz’ diyor. Bu, toplu sözleşme masasından memur ve memur emeklisini daha da yoksullaştırmaktan başka bir anlam taşımaz. Memur ve memur emeklisi için önerilen zam miktarı bir an önce revize edilmeli" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2024 yılının ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklifiyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Genç, şunları kaydetti:

"ZAM TEKLİFİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK"

"Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Kamu İşveren Heyeti’nin teklif edeceği zam miktarındaydı. Ancak zam teklifi beklentileri karşılamaktan çok uzak. Bakanlık ve Merkez Bankası her açıklamasında enflasyona dikkat çekerken önerilen zam teklifi kabul edilemez.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024 enflasyon beklentilerini yüzde 34 olarak açıklamıştı. Bu zam teklifiyle iktidar memuruna, ‘size enflasyon beklentimizin altında zam öneriyoruz’ diyor. Bu, toplu sözleşme masasından memur ve memur emeklisini daha da yoksullaştırmaktan başka bir anlam taşımaz.

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNERİLEN ZAM MİKTARI BİR AN ÖNCE REVİZE EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışanından emeklisine, bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesine eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur" açıklamasını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı kameralar önünde böyle konuşuyor ama toplu sözleşme masasında memura bırakın refah kaybını, enflasyon beklentisi oranında dahi zam verilmiyor. Bunun adı samimiyetsizliktir. Memur ve memur emeklisi için önerilen zam miktarı bir an önce revize edilmeli."

Anka Haber Ajansı