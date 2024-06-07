Aşkın Genç'ten Hububat Fiyatına Tepki: "Gerçekçi Ve Sürdürülebilir Taban Fiyatlar Belirlenmeli"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TMO'nun 2024 yılı hububat taban fiyatına tepki gösterdi. Buğdayın kilogram fiyatının en az 15 TL olması gerektiğini vurgulayan Genç, "Çiftçilerin girdi maliyetleri ve yaşam standartları dikkate alınarak, gerçekçi ve sürdürülebilir taban fiyatlar belirlenmelidir" dedi.

(ANKARA)- CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TMO'nun 2024 yılı hububat taban fiyatına tepki gösterdi. Buğdayın kilogram fiyatının en az 15 TL olması gerektiğini vurgulayan Genç, "Çiftçilerin girdi maliyetleri ve yaşam standartları dikkate alınarak, gerçekçi ve sürdürülebilir taban fiyatlar belirlenmelidir" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl için belirlediği hububat taban fiyatına tepki gösterdi. Genö, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamayı paylaştı:

"Yazık…Çok yazık…Son yıllarda tarım politikalarındaki yanlış yönlendirmeler ve dışa bağımlı politikalar, çiftçilerimizin belini bükmeye, ülkemizi ise gıda güvenliği konusunda tehlikeli bir sürece sokmaya devam ediyor. Uygulanan bu politikaların IMF politikalarına paralel olduğu açıkça görülmektedir. Kendi çiftçimize destek vermek yerine, dışarıdan buğday ithal etmek, bağımsızlığımıza vurulmuş bir darbedir. Türkiye'nin bereketli toprakları, asırlardır bu milletin can damarı olmuştur. Anadolu'nun bağrında yetişen buğday, halkımızın sofralarını donatmış, ekonomimizin bel kemiğini oluşturmuştur. Ancak geldiğimiz noktada, 2024 yılı için belirlenen buğdayda 9.250 TL/ton, arpada ise 7.250 TL/ton fiyatı, çiftçilerin alın terini ve emeğini hiçe saymaktır! Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil; bu toprakların geleceğidir, kültürümüzdür, bağımsızlığımızın teminatıdır. Tarım sektörü, sadece bugünün değil, yarının da garantisidir. Çiftçilerin girdi maliyetleri ve yaşam standartları dikkate alınarak, gerçekçi ve sürdürülebilir taban fiyatlar belirlenmelidir. Bu noktada yetkililere sesleniyoruz: Bu halkın karnını doyuran çiftçilerimize kulak verin! Buğdayın kilogram fiyatını en az 15 TL olarak güncelleyin."

Anka Haber Ajansı