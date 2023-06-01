Aslanoğlu’ndan Kestelli Ve Yorgancılar’a Tobb Tebriği

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu’nda, Birliğin Yönetim Kurulu’na seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’yi tebrik etti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu’nda, Birliğin Yönetim Kurulu’na seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’yi tebrik etti.

Aslanoğlu, yayınladığı mesajda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e de TOBB yönetim kurulunda bugüne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. Aslanoğlu mesajında şu sözlere yer verdi;

TOBB Yönetim Kurulu’na seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanımız Sayın Ender Yorgancılar ve 79 yıllık tarihinde TOBB Yönetim Kurulu’na seçilen ilk kadın temsilci olma ayrıcalığını ve onurunu İzmir’e yaşatan İzmir Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Işınsu Kestelli’yi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Yeni dönemde, yoğunluğu sebebiyle ve kendi isteğiyle görev almayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut Özgener’e de TOBB yönetiminde yer aldığı sürede yaptığı çalışmalar için İzmir adına teşekkür ederim.

Anka Haber Ajansı