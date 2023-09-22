Aslanoğlu’ndan Özlale’ye: “Bu Siyaset Tarzı İzmir’de Yıllardır İşe Yaramadı”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener tarafından partinin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklanan Ümit Özlale’nin, Tunç Soyer’i ve İzmir Büyükşehir Belediye hizmetlerine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Aslanoğlu “Sayın Özlale’yi akademisyen kişiliği ile tanıyorduk ama büyükşehir adaylığı açıklanınca bize keşke görmeseydik dedirten başka bir yönünü gösterdi” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener tarafından partinin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklanan Ümit Özlale’nin, Tunç Soyer’i ve İzmir Büyükşehir Belediye hizmetlerine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Aslanoğlu “Sayın Özlale’yi akademisyen kişiliği ile tanıyorduk ama büyükşehir adaylığı açıklanınca bize keşke görmeseydik dedirten başka bir yönünü gösterdi” dedi.

Başkan Aslanoğlu, Özlale hakkında bugün yazılı açıklama yaptı. Şenol Aslanoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Sayın Ümit Özlale’yi büyükşehir belediyesi başkan adayı olması sebebiyle tebrik ediyorum. Çükü İzmir gibi bir kente, kazanacak güce sahip olmasanız da aday gösterilmek önemli bir başarıdır. Hoşgörü, demokrasi ve saygının önemli olduğu bir kentte keşke Sayın Özlale de bu kentin kimliğine biraz daha uygun bir başlangıç yapabilseydi. Şu ana kadar AKP’nin İzmir’de engellediği hizmetler, İzmir’in vergilerinin karşılığını alamaması, İzmir’de iktidarın bir türlü bitiremediği projeler hakkında tek kayda değer cümlesini duymadığımız Ümit bey, bunlar yetmezmiş gibi bir de eksik bilgilerle kamuoyunu yanıltıp, kendisini de zor durumda bırakıyor. İzmir’in çoktan çözülmüş koku meselesinden, İzmir körfezinde sadece temiz denizlerde yaşayabilen deniz canlılarının varlığından, körfezde her gün kilolarca balık tutan olta balıkçılarından Sayın büyükşehir adayının haberi yok anlaşılan. Kendisi için iyi niyetli düşünüyorum ve Tunç Soyer’in İzmir’de gerçekleştirdiği yüzlerce hizmetten, altyapıda rekor kırılarak hizmete sokulan arıtma tesislerinden, tarihi yatırımlarla yapılan metro ağlarından, Uluslararası kuruluşlardan alınan hizmet ödüllerinden bihaber olduğunu varsayıyorum. Ama en azından Sayın Tunç Soyer ile birlikte Kemeraltı tarihinin en büyük alt yapı projesini ve mimari düzenlemeleri gezerken gördüklerini, oradaki esnaf ve vatandaşın Tunç Soyer’e teşekkürlerini hatırlıyordur diye düşünüyorum."

DAHA DÜNE KADAR BİRLİKTE OY İSTİYORDUK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedefe koyan ve yapılan yüzlerce hizmeti görmezden gelen tavrı kabul edilemez olduğunu dile getiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gerçeği dile getirmemek, gördüğü hizmeti yok saymak, ‘koku problemini çözeceğim’ dedikten sonra öyle bir problemin olmadığını öğrendiği için, konuyu ‘kimyasal’ kullanıyorlar seviyesine çekmek İzmirlilerin kabul edeceği siyaset tarzı değildir. Daha düne kadar birlikte çalıştığımız, memleketi AKP’nin yokluk ve baskı düzeninden kurtarmak için vatandaştan birlikte oy istediğimiz bir partinin büyükşehir belediye adayının bu suçlayıcı ve kabul edilemez tavrı bizleri üzmüştür. Elbette siyasette yarış ve eleştiri vardır ve buna en büyük saygıyı da biz CHP’liler göstermekteyiz. Ancak, söz konusu İzmir olunca herkesin biraz daha düşünerek konuşması gerekir. Sayın Özlale’nin yıllarca birileri tarafından Sayın Tunç Soyer’e ve tüm belediye başkanlarımıza uygulanan ve asla İzmir’de karşılığı olmayan ‘çamur at izi kalsın’ politikası izlemeyeceğini umuyor, kendisini ve partisini adaylığı sebebiyle bir kez daha kutluyorum.”

Anka Haber Ajansı