Aslanoğlu’ndan Skandal Ziyarete Sert Tepki: “Vatan Haininin Mezarına Sabileri Götürüyorlar”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menemen’de Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın şehit edildiği irticai ayaklanmaya katılması nedeniyle yargılanarak ceza alan kişinin mezarına Müftülük tarafından ilköğretim öğrencilerinin götürülmesine tepki gösterdi. Aslanoğlu, “Biri Atatürk’e dil uzatıyor, biri vatan haininin mezarına sabileri götürüyor, temsil ettiği resmi makamı unutup çocuklarımızı şahsi ikbal emellerine alet ediyor. Devleti temsil eden kurumlar sus pus. Aşırılaşanlara ikbal dağıtarak cesaret veriyor

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menemen’de Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın şehit edildiği irticai ayaklanmaya katılması nedeniyle yargılanarak ceza alan kişinin mezarına Müftülük tarafından ilköğretim öğrencilerinin götürülmesine tepki gösterdi. Aslanoğlu, “Biri Atatürk’e dil uzatıyor, biri vatan haininin mezarına sabileri götürüyor, temsil ettiği resmi makamı unutup çocuklarımızı şahsi ikbal emellerine alet ediyor. Devleti temsil eden kurumlar sus pus. Aşırılaşanlara ikbal dağıtarak cesaret veriyor, sabrımızı ölçüyorlar ama biz bunlara 100 yıldır olduğu gibi yine göğsümüzü siper etmeye hazırız.” dedi.

Toplumun birçok kesiminden tepki gören, Milli Eğitim Bakanlığının Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi, İzmir'de Menemen Müftülüğünün ilköğretim öğrencilerine yaptırdığı mezar ziyareti nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptığı açıklamada, skandal ziyareti ve ÇEDES projesini sert şekilde eleştirerek, proje adı altında yapılan faaliyetlere ve Atatürk’e yönelik saldırılara karşı yasaların uygulanması çağrısında bulundu.

“MİLLETİN SİNİR UÇLARINA BASMAKTAN VAZGEÇİN”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu şunları kaydetti:

“Biri Atatürk’e dil uzatıyor, biri vatan haininin mezarına sabileri götürüyor, temsil ettiği resmi makamı unutup çocuklarımızı şahsi ikbal emellerine alet ediyor. Devleti temsil eden kurumlar sus pus. Aşırılaşanlara ikbal dağıtarak cesaret veriyor, sabrımızı ölçüyorlar ama biz bunlara 100 yıldır olduğu gibi yine göğsümüzü siper etmeye hazırız. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Kuvayı İnzibatiye’yi yenerek kurdu. Bu milletin sinir uçlarına basmaktan, kırmızı çizgilerini ihlal etmekten vazgeçin. Kutsal dinimizi, Atatürkümüzü, çağdışı gerici emellerine ulaşmak için kullananları takdir etmekten vazgeçin, yasaları uygulayın.”

Anka Haber Ajansı