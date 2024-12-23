Asteğmen Kubilay, Şehit Edilişinin 94. Yılında Menemen'de Anıldı

Asteğmen Kubilay, Şehit Edilişinin 94. Yılında Menemen'de Anıldı

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki, şehit edilişlerinin 94. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilen törende anıldı.

(İZMİR)- Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki, şehit edilişlerinin 94. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilen törende anıldı.

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir milletvekilleri, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile Kubilay ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Topçu Üsteğmen Emre Çelik, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı. Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven tarafından dua edilmesiyle sona erdi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'li Salıcı'dan Silivri Ziyareti: "Onlar İçerde Umutlarından Ve Morallerinden Bir Şey Kaybetmiş Değil"
Chp'li Salıcı'dan Silivri Ziyareti: "Onlar İçerde Umutlarından Ve Morallerinden Bir Şey Kaybetmiş Değil"
Chp'li Karasu Muğla’da 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazasını Tbmm Gündemine Taşıdı
Chp'li Karasu Muğla’da 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazasını Tbmm Gündemine Taşıdı
Ms Hastası Tayfun Kahraman'a Kötü Muameleye Tepki... Chp'li Murat Emir: "Kabul Edilemez"
Ms Hastası Tayfun Kahraman'a Kötü Muameleye Tepki... Chp'li Murat Emir: "Kabul Edilemez"
Ömer Fethi Gürer: Vatandaş, Yoksulluk Sınırı Altında Yaşam Mücadelesini Borçlanarak Sürdürmeye Çalışıyor
Ömer Fethi Gürer: Vatandaş, Yoksulluk Sınırı Altında Yaşam Mücadelesini Borçlanarak Sürdürmeye Çalışıyor
Chp’den “Kayyum” Raporu: İktidar Son 8 Yılda Yerel Yönetimlere Toplam 154 Kez Kayyum Atadı
Chp’den “Kayyum” Raporu: İktidar Son 8 Yılda Yerel Yönetimlere Toplam 154 Kez Kayyum Atadı
Özgür Çelik, Ak Parti'nin Yeni İstanbul İl Başkanı'nın Abdullah Özdemir Olacağını İddia Etti
Özgür Çelik, Ak Parti'nin Yeni İstanbul İl Başkanı'nın Abdullah Özdemir Olacağını İddia Etti
Ömer Çelik'ten Deniz Yücel'e Yanıt: "Baas Dili Kullananları Karanlık Dünyalarıyla Baş Başa Bırakıyoruz"
Ömer Çelik'ten Deniz Yücel'e Yanıt: "Baas Dili Kullananları Karanlık Dünyalarıyla Baş Başa Bırakıyoruz"