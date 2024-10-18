Asu Kaya: ''kadınlar, Chp'Nin Yönettiği Kentlerde Huzurla, Güvenle, Gülümseyen Yüzlerle Yaşayacaklar''

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Buradan biz bir söz söyleyeceğiz; artık kadınlar daha çok söz sahibi olacak, kadınlar daha çok sosyal, ekonomik hayatta olacak ve CHP'nin yönettiği kentlerde huzurla, güvenle, gülümseyen yüzlerle yaşayacaklar" dedi.

Haber: İleyda Özmen / Kamera: Gurbetelli Yalçın

(MERSİN) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Buradan biz bir söz söyleyeceğiz; artık kadınlar daha çok söz sahibi olacak, kadınlar daha çok sosyal, ekonomik hayatta olacak ve CHP'nin yönettiği kentlerde huzurla, güvenle, gülümseyen yüzlerle yaşayacaklar" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP'nin düzenlediği Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Politikalar ve Kültür Politikaları Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Kaya, kadınların ekonomik, sosyal hayata katılımlarının önemine dikkati çekerek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Kadına karşı şiddetin, çocuğa karşı şiddetin, istismarın artık katliama döndüğü ülkemizde İstanbul Sözleşmesi'nden bir kalemde çekilen hükümet yetkililerinin çağrılarımıza yanıtsız kaldığı bugünlerde CHP'li belediyelerin böyle bir çalıştay yapması ve daha fazlasını yapmak için tüm CHP'li belediyelerin böyle bir çalıştay yapması, burada bir araya gelmesi çok önemlidir. Biz bu yönüyle bakıyoruz.

Sayın Vahap Seçer, 2019 yılında göreve geldi. O zamandan bu yana liyakat esaslı kadın çalışan sayısını artırmada koyduğu iradesi ve yönetici karar mekanizmalarında kadını önceleyen kararlar vermesi ve bugün çok yüksek oranlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde karar mekanizmalarında tüm kademelerde kadın sayısını bu kadar artırması aslında takdir edilesi bir durumdur. Biz bunu tüm CHP'li belediyelerde yaygınlaştırmak istiyoruz.

Biz biliyoruz ki, kadın ne kadar çok karar mekanizmalarında olursa, ne kadar çok ekonomik, sosyal alanda olursa aslında kadın o kadar özgürleşecek, özgüveni yerine gelecek ve daha çok kadın sosyal hayatta, siyasette, ekonomide söz sahibi olacak. Diğer kadınların da ön açıcısı olacak. Bu nedenle bu çalıştayın bugün burada yapılması çok önemli.

Buradan biz bir söz söyleyeceğiz; artık kadınlar daha çok söz sahibi olacak, kadınlar daha çok sosyal, ekonomik hayatta olacak ve CHP'nin yönettiği kentlerde huzurla, güvenle, gülümseyen yüzlerle yaşayacaklar.

Mesela bunu ilk yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanıı Ahmet Aras'tır. Sayın Aras, sözleşmeye kadına şiddeti ekledi. Kadına şiddet uygulayan erkeklerin iş sözleşmesi fesholuyor. Aynı durum Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de söz konusu. Burada eşlerden hangisi şiddet uyguluyorsa iş akdi sona erecektir diye sözleşmede madde var."

Anka Haber Ajansı