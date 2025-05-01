Asu Kaya, Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Bilir'in Gözaltına Alınmasına İzin Vermedi

Asu Kaya, Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Bilir'in Gözaltına Alınmasına İzin Vermedi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya İstanbul'da Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir'in polisler tarafından gözaltına alınmak istenmesine müdahale etti. Kaya, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.

(İSTANBUL) - Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir, kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Mecidiyeköy'de yürüyüşe katıldı. Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.

Yaşanan duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel: “Ekrem Bey Seçimi Yüzde 70’le Alır”
Özgür Özel: “Ekrem Bey Seçimi Yüzde 70’le Alır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’ta İşçi, Memur Ve İşveren Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’ta İşçi, Memur Ve İşveren Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Chp'li Ali Gökçek'ten Bakan Yerlikaya'ya: "Ülkemizde Kaç Adet Çakarlı Araç Bulunmaktadır?"
Chp'li Ali Gökçek'ten Bakan Yerlikaya'ya: "Ülkemizde Kaç Adet Çakarlı Araç Bulunmaktadır?"
Chp Muğla İl Başkanı Balcı’dan Bakanlığın Taşınmaz Satışlarına Tepki
Chp Muğla İl Başkanı Balcı’dan Bakanlığın Taşınmaz Satışlarına Tepki
İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Verilen Desteklerde Artış
İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Verilen Desteklerde Artış
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e 'Not' Yanıtı: İletişim Başkanlığımız Tüm Kamu Otoritelerine Bilgi Verir
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e 'Not' Yanıtı: İletişim Başkanlığımız Tüm Kamu Otoritelerine Bilgi Verir
Chp'li Ertuğrul'dan "Çakarlı Araç" Tepkisi: "Vatandaşın Yolu Çukurlu, Şeyhin Yolu Çakarlı"
Chp'li Ertuğrul'dan "Çakarlı Araç" Tepkisi: "Vatandaşın Yolu Çukurlu, Şeyhin Yolu Çakarlı"