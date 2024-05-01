Asu Kaya: "Mücadelemiz, Emek Sermayeden Hakettiği Hakkı Alana Kadar Devam Edecek"

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katıldı. Kaya, "Burada aslında beni değil emekçileri dinlemek lazım çünkü mücadelemiz emek, sermayeden hak ettiği hakkı alana kadar devam edecek. Osmaniye'de de görüyorum ki yıllardır emek mücadelesi veren toplumun tüm kesimleri zaten birleşmiş emek mücadelesini daha da artırmıştır" dedi.

(OSMANİYE)- CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katıldı. Kaya, "Burada aslında beni değil emekçileri dinlemek lazım çünkü mücadelemiz emek, sermayeden hak ettiği hakkı alana kadar devam edecek. Osmaniye'de de görüyorum ki yıllardır emek mücadelesi veren toplumun tüm kesimleri zaten birleşmiş emek mücadelesini daha da artırmıştır" dedi.

Osmaniye Kapalı Semt Pazarı’nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına Birleşik Kamu İş Sendikası, DİSK ve Eğitim İş Sendikası üyeleri ile siyasi partiler katıldı. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burada aslında beni değil emekçileri dinlemek lazım çünkü mücadelemiz emek, sermayeden hak ettiği hakkı alana kadar devam edecek. Osmaniye'de de görüyorum ki yıllardır emek mücadelesi veren toplumun tüm kesimleri zaten birleşmiş emek mücadelesini daha da artırmıştır. Ben Türk Tabipleri Birliği Osmaniye Tabip Odası’nda uzun yıllar dönem başkanlığı yaptım. Orada hekimlerin hak mücadelesi emek mücadelesi değil aynı zamanda tüm sağlık çalışanların emek mücadelesi, aynı zamanda halkın sağlık hakkı mücadelesini verdik. Bu mücadeleyi verirken de tabii ki tüm emek meslek örgütlerinin de hak mücadelesini yaptık. Tabanda sizlerle birlikte yıllarca bu mücadeleyi yürüttük. Şimdi sizlerin adına TBMM'de sizin tabandaki bu mücadelenizi Meclis'te yürütüyoruz. Az önce de dediğim gibi bizim mücadelemiz hiç bitmeyecek. Ne zaman biter emek sermayeden hakkını alınca ancak biter. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız. Daha birçok günlerde daha birçok anlamlı günde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi hem Osmaniye'de hem de Meclis itibarıyla tüm Türkiye'de devam ettireceğiz."

Anka Haber Ajansı