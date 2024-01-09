Asu Kaya: Osmaniyeli Köylüler, Kullanmadıkları Suyun Parasını Dsi’ye Ödemek Zorunda Bırakılıyor

Asu Kaya: Osmaniyeli Köylüler, Kullanmadıkları Suyun Parasını Dsi’ye Ödemek Zorunda Bırakılıyor

Osmaniye'nin merkeze bağlı Sarpınağzı köyünde köylülerin sorunlarını dinleyen CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Tarlalarını su olmadığı için ekip biçemeyen köylülerimiz, kullanmadıkları suyun parasını DSİ’ye kat be kat ödemekten şikayetçi. 2019’dan beri köylülerimiz mağdur ediliyor, DSİ pompalarından su gelmiyor” dedi.

Osmaniye'nin merkeze bağlı Sarpınağzı köyünde köylülerin sorunlarını dinleyen CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Tarlalarını su olmadığı için ekip biçemeyen köylülerimiz, kullanmadıkları suyun parasını DSİ’ye kat be kat ödemekten şikayetçi. 2019’dan beri köylülerimiz mağdur ediliyor, DSİ pompalarından su gelmiyor” dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye merkeze bağlı Sarpınağzı köyünde, köylülerin sorunlarını tarlalarına giderek dinledi. Köylüler, DSİ’ye olmayan suyun parasını ödemekten yakındı. Köylüler evrak sorunları nedeniyle sulama desteğinden yararlanamadıklarını da ifade etti. Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Osmaniye merkeze bağlı Sarpınağzı köyünde, tarlalarını su olmadığı için ekip biçemeyen köylülerimiz, kullanmadıkları suyun parasını DSİ’ye kat be kat ödemekten şikayetçi. Zaten mazot, gübre gibi ciddi giderleri olan, her geçen gün yapılan zamların altında ezilen köylülerimiz, bunca dertleri yetmezmiş gibi bir de akmayan suyun parasını ödüyorlar. 2019’dan bu yana son 4 yıldır, Osmaniye köylüsü devletin sulama desteği sözü vermiş olmasına rağmen destek değil köstek olduğunu söylemekte. Ayrıca, köylülerimiz, 20 yıldan bu yana merkez köy olmalarına rağmen, su altyapısı konusunda hiçbir adım atılmadığını da söylemekteler. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’ya soruyorum: “Yıllardır su getiremediğiniz köylerin köylülerine yaptığınız zulüm ne zaman son bulacaktır? 20 yıldır su altyapısını yapamadığınız köylerimize ne zaman su getirmeyi planlıyorsunuz? Ayrıca, üretim yapan köylülerimizin önündeki bürokratik engelleri kaldırmak için adım atacak mısınız?”

Kaya, seçimlerden önce köylüye yüzde 50 sulama desteği sözü verildiğini de hatırlatarak “Ancak, üretmesine rağmen evrak eksiği olan köylülerimize bu desteğin sağlanmadığını, evrakı olup da üretim yapmayan köylülere ise bu desteğin verildiğini, köylülerimiz arasında bir adaletsizlik olduğunu öğreniyoruz. Sahada üretim yapan köylülerimizin sulama desteklerinin yapılması ve mağdur edilmemesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Okan Gaytancıoğlu: "Buğdayda İthalata Ödediğimiz Para 4,5 Milyar Dolara Yaklaşıyor"
Okan Gaytancıoğlu: "Buğdayda İthalata Ödediğimiz Para 4,5 Milyar Dolara Yaklaşıyor"
Konya'da Vatandaşlar, Emekli Maaşları Arasındaki Zam Ayrımına Tepki Gösterdi: "Adalet Mi Bu?"
Konya'da Vatandaşlar, Emekli Maaşları Arasındaki Zam Ayrımına Tepki Gösterdi: "Adalet Mi Bu?"
Ali Babacan: "Bu Seçimler, Hükümete Bir Sarı Kart Gösterme Fırsatı"
Ali Babacan: "Bu Seçimler, Hükümete Bir Sarı Kart Gösterme Fırsatı"
Mustafa Destici: Murat Kurum’un Aday Olmasından Memnuniyet Duyduk
Mustafa Destici: Murat Kurum’un Aday Olmasından Memnuniyet Duyduk
Gökhan Günaydın: “Akp İktidarından İstanbul’un Bekleyeceği Olumlu Bir Hamle Yoktur”
Gökhan Günaydın: “Akp İktidarından İstanbul’un Bekleyeceği Olumlu Bir Hamle Yoktur”
Milletvekili Akay Ve Başkan Köse'den Sanayi Esnafına Ziyaret
Milletvekili Akay Ve Başkan Köse'den Sanayi Esnafına Ziyaret
Ali Babacan: “Ak Parti’den Mi Niye Ayrıldım? Onlar Yanlış İşler Yapmaya Başladılar”
Ali Babacan: “Ak Parti’den Mi Niye Ayrıldım? Onlar Yanlış İşler Yapmaya Başladılar”