Asu Kaya'dan İktidara Çağrı: Verdiğiniz Sözleri Tutun, Deprem Bölgesinde İnsanlar Ev Bekliyor

CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya, ANKA'nın haberiyle gündeme getirdiği depremde evi yıkıldığı için barakada yaşamak zorunda kalan Osmaniyeli depremzede Iraz Ziyan'ı ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen köylerdeki barınma sorununun devam ettiğini belirten Kaya, iktidara “Verdiğiniz sözleri tutun. Bu insanlar ev bekliyor, barınak bekliyor” diye seslendi.

CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya, ANKA'nın haberiyle gündeme getirdiği depremde evi yıkıldığı için barakada yaşamak zorunda kalan Osmaniyeli depremzede Iraz Ziyan'ı ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen köylerdeki barınma sorununun devam ettiğini belirten Kaya, iktidara “Verdiğiniz sözleri tutun. Bu insanlar ev bekliyor, barınak bekliyorlar” diye seslendi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin Kalfalar Mahallesi’nde depremde ağır hasar alan evi yıkıldığı için keçilerinin yanındaki bir barakada yaşamak zorunda kalan 60 yaşındaki Iraz Ziyan’ın durumunu ANKA yaptığı haberle gündeme getirdi. Sadece 2200 lira sosyal yardım alabilen Ziyan'ı CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya ziyaret etti.

Depremden sonra eşinin rahatsızlandığını, iyileşemediğini ve şimdi bakımevinde olduğunu anlatan Ziyan, yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Köylerine ev yapılırsa o eve geçeceğini söyleyen depremzede kadın, köyde hiç kimsesi olmadığını belirtti.

CHP'li Asu Kaya da yetkililere çağrıda bulundu ve şöyle konuştu:

"Depremde yıkılan köy evleri yapııyor ama yetersiz. Çok yavaş. bu civarda yapılan bir köy evi olmadığını öğrendik. Köy evi yapılmış olsa Iraz Hanım o eve geçecek ve huzurlu, güvenli bir şekilde yaşayacak. Ama deprem konutları çok yavaş ilerliyor. Depremin üzerinden bir yıl geçti, ikinci yıldayız. İnsanlar hala yoksulluğu, yokluğa mahkum edilmiş durumda. Hâlâ bir barınma krizi deprem bölgesinde devam ediyor. Buradan sesleniyorum. Deprem konutlarını hızlandırın, köy evlerini hızlandırın. Bu insanlar dağda bayırda, kulübelerin içindeler. Deprem bölgesinde insanlar artık konteynerlerden, kulübelerden kalıcı konutlara geçmek istiyorlar. Biran evvel köy evlerini yapın. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'ye sesleniyorum. Verdiğiniz sözleri tutun. Bu insanlar ev bekliyor, barınak bekliyorlar."

Anka Haber Ajansı