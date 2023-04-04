Atakum Belediye Başkanı Deveci, 'Millet Buluşmaları' Kapsamında Trabzon'a Giden Kılıçdaroğlu'nu Karşıladı

Atakum Belediye Başkanı Deveci, 'Millet Buluşmaları' Kapsamında Trabzon'a Giden Kılıçdaroğlu'nu Karşıladı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ‘Millet Buluşmaları’ kapsamında Trabzon’a giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu havalimanında karşıladı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ‘Millet Buluşmaları’ kapsamında Trabzon’a giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu havalimanında karşıladı.

Başkan Deveci, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve beraberindeki parti yöneticileri; ‘Millet Buluşmaları’ çerçevesinde Trabzon’a giden Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nu karşıladı. Deveci ve beraberindekiler, karşılamanın ardından Atatürk Meydanı’ndaki miting için alana gitti.

Anka Haber Ajansı

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